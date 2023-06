Огромна тълпа чака Джони Деп пред зала "Арена София"

Огромна тълпа обсади входовете на зала "Арена София", часове преди началото на концерта на Hollywood Vampires.

Джони Деп, Алис Купър и Джо Пери пристигнаха в София вчера и успяха днес да се разходят из столицата.

Алис Купър Джони Деп и Джо Пери създават Hollywood Vampires в памет на рок звездите, починали през 70-те години. По традиция техният сетлист включва едни от най-големите хитове на легенди като The Who, Led Zeppelin, Дейвид Бауи и Motörhead. Пред феновете си супергрупата ще изпълни и собствен репертоар от последния им студиен албум Rise (2019), който включва синглите Heroes, The Boogieman Surprise и Who’s Laughing Now.