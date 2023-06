Шакира е в "любовен триъгълник" с Луис Хамилтън и Том Круз, съобщава "Daily Mirror".

Твърди се, че 46-годишната изпълнителка на хита "Hips Don't Lie" се е върнала на сцената за запознанства след горчивата й раздяла с бившия защитник на "Барселона" Жерар Пике миналата година и двамата известни мъже са привлекли вниманието й.

Красивата певица е била засечена в компанията на световния шампион от Формула 1 Люис, на 38 години, на няколко пъти, но изглежда, че холивудският актьор Том, 60, също може да бъде вариант за среща за Шакира на фона на слуховете, че са излизали. It's getting sillier by the day. What the hell is this now? Carlos? 😂 https://t.co/rQLads4wfh — Sir Lewis Updates (@LH44updates) June 13, 2023

Луис и Шакира бяха видени заедно на лодка след Гран При на Маями, преди да отидат на вечеря заедно в дома на звездата в Барселона миналия уикенд.

Те също бяха видени да купонясват заедно със звездите на футболния клуб "ПСЖ" Килиан Мбапе и Неймар, а Люис също така измъкнал Шакира и нейните приятели за ден на разходка с лодка, след като ги е взел от нейното имение за £12 милиона.

Смята се, че двойката поддържа нещата помежду си "забавни и наситени с флирт".

Въпреки че се казва, че Шакира си прекарва страхотно с Луис, легендата от "Мисията невъзможна" Том също е в менюто.

Том флиртуваше с родената в Колумбия певица, преди тя да започне да се среща с Люис, и сега се говори, че е разочарован, след като разбрал, че тя се среща с легендата на F1.

Холивудският актьор вярвал, че имат "невероятна химия" с Шакира, но сега егото му "разбито" заради романтичната й връзка с Луис, предаде dir.bg.

"Това беше огромен удар върху егото на Том", каза вътрешен човек пред "Radar Online". "Тази работа го ужили още повече, защото той смята Луис за приятел."