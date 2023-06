Ник Джонас сподели със своите фенове в инстаграм очарователен кадър на 17-месечната си дъщеря.

На снимката той държи малкото дете, докато и двамата позират. На кадъра изпълнителят на хита "Sucker" е с черна риза, малката пък е облечена в рокля, а под поста той сложи просто едно сърчице. View this post on Instagram A post shared by Nick Jonas (@nickjonas)