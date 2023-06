Турнето на Тейлър Суифт я прави най-богатата певица, билетите удариха $ 60 000 на черно

Очаква се до края на годината блондинката да има състояние от над $ 3 млрд.

“Провалих се като баща. Единственият път, когато дъщеря ми наистина имаше нужда да ѝ се притека на помощ, се оказах отвън, изгонен в безплодната пустош на списъка с чакащи за билети за Тейлър Суифт.” Откровението е на Дейв Пел, автор на популярния американски сайт “Некстдрафт”. Той е един от милионите, които не успяват да се сдобият с билет за турнето на г-ца Суифт, първото ѝ от 5 години насам.

Проблемът не е у него. Ценните хартийки, които в оригинал се търгуваха от 49 до 449 долара, се продаваха само на сайта “Тикетмастър”, собственост на компанията “Лайв Нейшън Ентъртейнмънт Инк”. Оттам се оправдаха, че е имало “исторически безпрецедентно търсене” от милиони хора за турнето, озаглавено “Ери”. Наглед комичната ситуация стигна до Сената на САЩ. Там от компанията обвиниха прекупвачи на билети, използващи ботове. Посочиха, че са имали над 3,5 милиарда заявки за билети, повечето именно от програми, чиито създатели после ще продават билетите с огромна печалба. Затова от сайта “Тикетмастър” блокирали достъпа.

Така се стигна и до Сената. Сенаторите Ричард Блументал и Марша Блекбърн, които са работили по закон от 2016 г., забраняващ на прекупвачите на билети да използват софтуер за закупуването им, притиснаха Федералната търговска комисия да даде отговор какво е направила за прилагането му. “Въпреки че ботовете може да не са единствената причина за тези проблеми, борбата с тях е важна стъпка за намаляване на потребителските разходи в индустрията за онлайн билети", написаха в писмо двамата.

А билетите от прекупвачите още през ноември м.г. започнаха да се продават в интернет за баснословни суми. Тогава рекордът бе 18 000 долара. Само няколко седмици по-рано Тейлър Суифт бе издала своя десети албум “Миднайтс” (“Полунощи” - от англ. ез.). Само за 24 часа блондинката счупи 3 рекорда с него. Те бяха за най-много слушания в трите най-големи стрийминг платформи за музика “Спотифай”, “Епъл мюзик” и “Амазон прайм”. Последваха още над 100. Заради това, че не бе ходила на турне от 2018 г., платиненорусата певица не бе представила не само тази тава. Ковид пандемията ѝ попречи да представи албума си “Лавър”, пуснат през 2019 г., както и двете тави, издадени по време на изолацията “Евърмор” и “Фолклор”. Затова и съвсем очаквано имаше огромен глад за нейни живи изпълнения.

А за да задоволи всички, г-ца Суифт кръсти турнето си “Ери” и реши да включи песни от всичките си 10 албума. Нарече го “пътешествие през музикалните ери от моята кариера”. Всеки от албумите е представен с по няколко песни, блондинката сменя тоалетите си преди всеки сет и изпълнява общо 44 парчета. Още при първия концерт на 18 март пред стадиона в Глендейл, Аризона, където беше шоуто, имаше над 40 хиляди почитатели, не успели да си купят билети. Чакаха и хора, които да им ги продадат с огромни надценки.

По време на концерта певицата, която феновете ѝ наричат с галеното Тей Тей, се спря на драмата с билетите. “Не знам как да ви опиша как се чувствам сега”, каза русокосата изпълнителка, позната и с прякора си Блонди. Тя обясни на присъстващите над 70 000 души, че разбира какви “значителни усилия” са им били необходими, за да бъдат на концерта. Посочи, че ѝ било “мъчително” да гледа как феновете се борят да си осигурят билети и им се извини. Обясни, че вярвала, че “Тикетмастър” може да се справи с наплива.

От март до юни най-високата цена за билет на черно е 60 000 долара, обявен за продажба в интернет. Затова някои от феновете се изхитриха. Те си купуват от ценните билети за концертите на любимата си изпълнителка в Бразилия и Аржентина. Там най-скъпите билети се търгуват по 300 долара. Американците обясняват, че въпреки надутите цени за хотелите в дните около концертите на г-ца Суифт пак им излиза много по-евтино да хванат самолета и да посетят друга страна за няколко дни, отколкото да плащат на рекетьорите.

И макар продавачите на черно да изкарват огромни суми, Тейлър Суифт далеч ги надминава. Според последната класация на списание “Форбс” нейното състояние се оценява на 740 милиона долара. Това я поставя на второ място сред най-богатите певици. Пред нея е само Риана, чието богатство се изчислява на 1,4 млрд. долара. То обаче е плод както на музикалната ѝ кариера, така и на козметичната ѝ линия. Така г-ца Суифт задминава дори Мадона, която притежава 580 млн. долара. Бионсе също изостава в класацията за тази година и се нарежда след нея – с лично богатство от 540 млн. долара. Сметките обаче са правени без приходите на Тей Тей от турнето ѝ. Очакванията са то да ѝ донесе 1,6 млрд. долара, при това калкулацията не включва датите в Европа, които още не са обявени.

За да натрупа такова състояние, Тейлър Суифт изминава дълъг път. На 14 г. американката убеждава родителите си да се преместят в Нашвил, Тенеси, където да преследва кариера в кънтри музиката. Едва на 17 години издава първия си албум, носещ нейното име. Звученето е кънтри, на турнето Тейлър е с акустична китара и каубойски ботуши.

Песни като Tim Mcgraw, Picture to burn (“Снимка за изгаряне” - б.а.) бързо стават хитове. А с втората си тава Fearless (“Безстрашна” - от англ. ез.) блондинката се налага като една от най-ярките звезди. Той става и най-награждаваният кънтри албум за всички времена. Печели дори “Грами” за “Албум на годината”, с което Тейлър става най-младата носителка на най-престижния музикален приз/

През 2012 г. певицата прави първите си по-сериозни опити с поп музика. Албумът ѝ Red съдържа както кънтри класики, така и денс-поп парчета. Две години по-късно тя тотално загърбва кънтри музиката с албума си “1989”. Днес феновете ѝ го определят като “поп библията”.

След него през 2017 г. Суифт експериментира и с хип-хопа в тавата си Reputation. Това е нейният последен албум с първоначалния ѝ лейбъл. Тя се разделя с него и започва скандал, тъй като друг купува мастерите на парчетата ѝ. Така се оказва, че Тейлър не притежава собствената си музика.

Тъй като е автор на всичките си текстове и композиции обаче, тя решава да ги презапише. Засега са излезли 2 - Fearless (версията на Тейлър) и Red (версията на Тейлър). Въпреки че са познати на феновете ѝ, те веднага я подкрепят и моментално почват да ги купуват. А по време на турнето “Ери” платиненорусата певица обяви, че ще преиздаде и тавата си Speak now. Очаква се това да ѝ донесе още повече приходи и до края на годината състоянието ѝ да надмине 3 млрд. долара. Междувременно се разбра, че г-ца Суифт готви и своя дебют като режисьор на филм. Засега не е ясно какъв ще е той. Талантливата изпълнителка вече е била зад кадъра на няколко свои видеа и дори има награда на MTV за едно от тях - клипа към 10-минутната версия на парчето All too well.