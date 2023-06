Глория Естефан, Теди Райли и Джеф Лин бяха въведени в Залата на славата

Глория Естефан изпя медли от свои хитове, Теди Райли се поклащаше на "New Jack Swing", а Джеф Лин танцува рок на "Mr. Blue Sky" на церемонията по въвеждането им в Залата на славата на авторите на песни в Ню Йорк, съобщи Асошиейтед прес.

На галавечерта в хотел "Мариот Маркиз" бяха почетени текстописци от различни жанрове, като Бродуей беше представен от либретиста Тим Райс, поп музиката - от Глен Балард, а кънтри музиката - от Лиз Роуз. Всеки от наградените говори за това колко важна е била музиката за него, когато е израствал, предава БТА.

"На феновете, които са открили в моята музика това, което аз открих в музиката на променилите живота ми автори на песни, които подхранваха душата ми през целия ми живот, благодаря за тази привилегия", каза Естефан, първата испаноезична авторка, въведена в Залата на славата. "И мога да Ви уверя, че е също толкова вълшебно и от другата страна на песента".

Лин от прогресив рок групата "Илектрик лайт оркестра", работил с "Тревълинг Уилбърис" и Том Пети, беше първият, който беше почетен. Китаристът Джо Уолш представи приятеля си като "един ренесансов артист" и изпълни "Don't Bring Me Down" на И Ел О.

Лин си спомни за един ден през 1977 г., когато е бил в швейцарска хижа и се е опитвал да напише следващия си албум, но от седмици било мрачно и мъгливо. Когато се събудил в този ден, видял, че слънцето грее и небето е синьо. Скоро той написал 14 песни, една от които е "Mr. Blue Sky".

Теди Райли е признат за създател на стила Ню Джак суинг, който съчетава хип-хоп, ар ен би, денс и поп.

Лиз Роуз разказа, че е била самотна работеща майка с три деца, когато се насочила към писането на песни в края на 30-те си години. Тя е съавтор на много хитове с Тейлър Суифт, започвайки от времето, когато певицата е била на 14 години. Сред песните й са "You Belong with Me", "Teardrops on My Guitar" и "White Horse". Роуз не пее и не свири на инструмент и благодари на всички изпълнители.

Звездата от Бродуей Хедър Хедли представи Тим Райс и изпя "I Don't Know How to Love Him" от мюзикъла "Исус Христос суперзвезда", който той пише заедно с Андрю Лойд Уебър.

Райс беше удостоен с наградата "Джони Мърсър" - най-високото отличие, присъждано на събитието.

Майлс Фрост, друга бродуейска звезда от мюзикъла за Майкъл Джексън "MJ", помогна за представянето на Базил Глен Балард Младши, който е помогнал за написването и продуцирането на албума на Аланис Морисет от 1995 г. "Jagged Little Pill" и е участвал в записването и написването на няколко албума на Майкъл Джексън, включително "Thriller", "Bad" и "Dangerous".

Пост Малоун, който е на 27 години, получи наградата "Хал Дейвид Старлайт". Тя се присъжда на текстописци, които имат значително въздействие върху музикалната индустрия.

Снуп Дог и Шаде, които също бяха избрани за въвеждане в Залата на славата на авторите на песни, отложиха влизането си в нея.

Залата на славата на авторите на песни е създадена през 1969 г. в чест на създателите на популярна музика. Текстописците със забележителен каталог могат да бъдат включени в нея 20 години след първото издание на песента.

Някои от въведените вече в Залата са Карол Кинг, Пол Саймън, Били Джоел, Джон Бон Джоуви и Ричи Самбора, Елтън Джон и Бърни Топин, Брус Спрингстийн, Том Пети, Лайънъл Ричи, Нийл Даймънд и Фил Колинс.