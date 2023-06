Шпионските сериали на 2023 г.

"Заешката дупка" (Rabbit Hole, Paramount+)

Параноикът Джон Уеър (Кийфър Съдърланд) е майстор на корпоративния шпионаж, който с лекота манипулира хората, за да влияе на пазарите и да носи ползи на клиентите си. Примерно нищо не му струва да пусне слух на “Уолстрийт” и определени акции да се сринат.

Но след поредната задача Уиър е обвинен в убийство, офисът му е взривен с всичките му сътрудници в него, а друг клиент скача от прозореца на небостъргач, без да остави обяснително писмо. Така на корпоративния шпионин му се налага да бяга заедно с майтапчийка на име Хейли (Мета Голдинг), с която преспива в нощта срещу най-лошия ден в живота си.

Този може би най-забавен сериал в колекцията е измислен от Глен Фикара и Джон Рекуа, създатели на “Лошият Дядо Коледа”, “Обичам те, Филип Морис” и “Фокус”. Те са поставили ударението не на гонките и юмручните боеве, макар че в главната роля е Кийфър Съдърланд - звездата от “24 часа”, който е вероятно главният шпионски сериал за ХХ век.

Основните плюсове на “Заешката дупка” са нееднозначните и обемни персонажи и действително безумните обрати. Сериалът няколко пъти сменя тоналността, като ту се преструва на лека авантюра, ту на конспиративен трилър, а понякога и на психологическа драма. Най-близо до него е като че ли “Играта” на Дейвид Финчър.

"ФУБАР" (FUBAR, Netflix)

Тайният агент от ЦРУ Люк Бранер (Арнолд Шварценегер) се пенсионира с надеждата да си върне любовта на бившата си жена, която се е развела с него преди 15 години.

В последния му работен ден го уговарят да замине за Гаяна, за да помогне на попаднал в беда колега. Той се оказва собствената му дъщеря Ема (Моника Барбаро от новия “Топ Гън”).

Колкото и да не се понасят, двамата трябва да намерят общ език, за да спасят света от латиноамерикански маниак с ядрено куфарче (Габриел Луна, лошия терминатор от последния филм).

FUBAR (акроним на fucked up beyond all recognition) е най-близо до българското “Ей с'я си *** майката” и е познат на зрителите от холивудския хит “Спасяването на редник Райън”.

"Цитаделата" (Citadel, Amazon Prime Video)

Глобалната шпионска организация “Цитаделата” в продължение на 100 години спасява света, преди да бъде унищожена от престъпния синдикат “Мантикора”.

Най-добрите агенти - любовниците Мейсън Кейн и Надя Синх (Ричард Мадън и Приянка Чопра Джонас) губят паметта си и заживяват нов живот далеч един от друг. Той има жена и дъщеря в Орегон, тя е хостеса в ресторант във Валенсия.

След осем години последният останал жив от шефовете на “Цитаделата” Бърнард Орлик (Стенли Тучи) отвлича Кейн и семейството му, за да се опита да му върне паметта и да провали поредните пъклени планове на “Мантикора”.

“Цитаделата” е много скъп шпионски сериал, който братята Русо (“Отмъстителите”, “Сивият човек”) продуцират по поръчка на Amazon. Планира се това да е отделна вселена, но засега има само италиански вариант.

"Нощен агент" (The Night Agent, Netflix)

Младият агент от ФБР Питър Съдърланд (Габриел Басо) забелязва подозрителна чанта във вашингтонското метро и геройски спасява живота на десетки пътници. За награда го “повишават” до ранг “нощен агент” - по цели нощи дежури в подземията на Белия дом до специален телефон за случаи, когато агенти имат проблеми.

Веднъж по телефона се обажда провалила се създателка на стартъп и панически съобщава, че в къщата на чичо и леля са влезли наемни убийци. Питър от разстояние дава указания как тя самата да се скрие от килърите, а след това отива да я охранява лично.

Двойката трябва да бяга от наемници и да изясни защо ги преследват.

"Водопроводчиците от Белия дом" (White House Plumbers, Max)

Бившите агенти от ЦРУ Хауърд Хънт (Уди Харелсън) и ФБР Гордън Лиди (Джъстин Теру) са не особено успешни оперативници от т.нар. “водопроводчици на Белия дом”, които работят в администрацията на президента Ричард Никсън.

През 70-те те започват да се занимават с шпионаж и събиране на компромати, за да предотвратят изтичането на секретна информация, която би попречила на преизбирането му. Но именно неуспешният им опит да сложат подслушвателни устройства води до скандала “Уотъргейт” и оставката на Никсън.

“Създателите на сериала съзнателно не са променяли никакви имена, за да защитят невинните, защото всички действащи лица са признати за виновни”, иронично пише в субтитрите преди първата серия. “Водопроводчиците от Белия дом” е особен шпионски сериал. В него почти няма екшън, но бъка от политическа сатира - все пак за него работят създателите на “Вицепрезидентът”.

След победата на Тръмп в президентските избори Холивуд направо пусна на конвейер политически трилъри за “Уотъргейт” - “Секретно досие” с Том Ханкс, “Уотъргейт: Крахът на Белия дом” и “Газлит” с Джулия Робъртс. Тоси сериал се отличава от тях с ироничния си подход.