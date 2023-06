Дали не сте интернет расисти?

Дори споделянето на мемета с чернокожи вече лепва етикета на всеки бял, който си го позволи

Внимание, ако поне веднъж сте споделяли в интернет меме с чернокож, дори ако в личен чат сте пускали такава весела картинка, имаме лоши новини. Вие сте расист! А според новите правила на интернет общуването вероятно сте непоправим расист.

Защото от месеци покрай движенията на чернокожите в САЩ се появи нова форма на расизъм, наречена Digital blackface.

Някъде в далечната 2012 година може би сте виждали видео на превъзбудена чернокожа жена, току-що измъкнала се от пожар. Тя дава интервю по телевизията за инцидента и казва на репортерката, която я интервюира: Никой няма време за това (Ain’t nobody got time for that!).

Може би сте споделяли в социалните мрежи меме и на супермодела Тайра Банкс, която в изблик на гняв в предаването “Следващият топмодел на Америка” изрича: “Аз се борех за теб! Всички се борехме за теб!” (I was rooting for you! We were all rooting for you!). Със сигурност сте споделяли гифчета на ридаещия Майкъл Джордан или поне на драг кралицата РуПол, която казва супер разпознаваемото “Момичееее!“ (Guuuurl!).

Ако сте чернокож и сте го правили, може да ви бъде простено. Но ако сте бял, може би неволно сте допринесли за разпространението на една от най-коварните форми на съвременния расизъм. Възможно е да носите “дигитален блакфейс” (digital blackface).

Какво всъщност е

дигиталният

блакфейс?

Терминът обозначава поведение, при което бели хора използват онлайн изрази, образи, жаргон, фрази или култура на чернокожи, за да изразят комично отношение или емоции.

Aнализаторите ги наричат “расистки действия”. Те са неделима част от съобщения и публикации в туитър, клиповете в тикток“ и инстаграм. Нещо повече - те са сред най-разпространените интернет миймове.

“Дигиталният блакфейс представлява превъплъщение на бели хора в чернокожи, в техните действия и експресии”, пише Лорън Мишел Джаксън - автор и културен критик, в есе за Teen Vogue. Джаксън казва, че интернет процъфтява заради това, че белите хора се смеят на преувеличените експресии на чернокожи, което свидетелства за склонността на някои да гледат на чернокожите като на ходещи хиперболи.

Ако още се чудите какво е дигитален блакфейс, Джаксън има ръководство за вас. Тя казва, че той включва прояви на емоции, стереотипизирани като прекалени: много щастливи, много нахални, много гето, много шумни... Рядко чернокожите се асоциират с изтънчени черти или чувства.

Много бели хора избират образи на чернокожи, когато искат да преувеличат нещо в социалните медии, и това е товар, който чернокожите няма нужда да носят на плещите си, обяснява тя.

А защо е

проблем

това?

Може би ви е смешно. Няма причина да се замисляме за такива дребни неща, които не ни засягат пряко, нали? И защо да даваме на чернокожите още един повод да ни наричат расисти?

Но според критиците дигиталният блакфейс е грешно поведение, защото е съвременно пресъздаване на Шоуто на минeстрелите - расистка форма на развлечение, популярна през XIX век. Тогава бели актьори, чиито лица са били боядисани в черно с изгорен корк, са забавлявали публиката. Те били в роли на чернокожи непохватни и щастливи глупаци. Тази практика продължава и през XX в. в хитови радиопредавания като “Амос и Анди”.

В наши дни дигиталният блакфейс плашещо много напомня именно на това шоу от XIX век.

“Расизмът никога не е спирал напълно, а американците и до днес не са се противопоставили активно на расисткото си минало”, пише Ерин Уонг в академична статия по темата.

Уонг казва, че дигиталният блакфейс е грешно поведение, защото

по културен начин присвоява

езика и изразите на

чернокожите за

развлекателни цели

Той пренебрегва сериозността на ежедневните случаи на расизъм, с които чернокожите се сблъскват. Някои от тях са полицейската бруталност, дискриминацията на работното място и неравнопоставеността в образованието.

Интерпретациите са различни, защото все още е трудно да бъде правилно дефиниран дигиталният блакфейс

Ако бял човек сподели онлайн изображение, което затвърждава стереотипите за чернокожите като шумни, глупави, агресивни или свръхсексуални, той със сигурност е навлязъл в територията на дигиталния блакфейс. И все пак дори и с това определение е трудно да се разбере какво точно е той.

Най-сигурно е следващия път, когато искате да изразите силна подигравателна емоция към нещо, да изберете гифче на Тейлър Суифт. Възможно е феновете ѝ да ви нападнат с ругатни, но поне няма да сте част от съвременните расисти.