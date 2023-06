Марк Зукърбърг и Илон Мъск ще се бият в клетка

В поредната част от глобалния цирк главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг и собственикът на Twitter Илон Мъск ще се бият в клетката в най-скъпия ММА двубой в света, съобщава Variety.

Как се стигна до там? Мъск отговори на тема в Twitter, осмиваща Зукърбърг на 20 юни, в която се казва: "Готов съм за мач в клетка, ако той е ок". Новината е в отговор на потребител, който казва, че Зукърбърг "тренира джиу джицу".

Което, между другото, е напълно реално. Зукърбърг, за огромно недоверие на всички, е получил медал в турнир по бразилско джиу-джицу.

Един от говорителите на Зукърбърг потвърди, че "постът говори сам за себе си", когато беше попитан за това от Variety.

Мъск също не отстъпи, като отговори "Октагонът във Вегас." на предизвикателството на своя колега милиардер.

I have this great move that I call “The Walrus”, where I just lie on top of my opponent & do nothing — Elon Musk (@elonmusk) June 22, 2023

"Зная хватка, наречена "Моржът", при която просто лягам върху противника си и не правя нищо", заплашително написа и Мъск в Туитър.

I have this great move that I call “The Walrus”, where I just lie on top of my opponent & do nothing — Elon Musk (@elonmusk) June 22, 2023

На 6 май Зукърбърг публикува в Инстаграм снимки от състезание, като написа: "Състезавах се в първия си турнир по джиу джицу и спечелих няколко медала за отбора Guerrilla Jiu Jitsu. Благодаря на @davecamarillo @khaiwu @intense0ne за това, че ме тренираха!"

I’ve confirmed that Mark Zuckerberg is serious about fighting @elonmusk and is now waiting on the details (if Musk decides to follow through)



“The story speaks for itself,” a Meta spokesperson says re: Zuck’s IG post saying “send me location”https://t.co/4g1IkqOl47 — Alex Heath (@alexeheath) June 22, 2023

Междувременно Мъск е в новините затова, че е отстъпил част от властта си в Twitter на новия главен изпълнителен директор Линда Якарино.

"Развълнуван съм да приветствам Линда Якарино като новия главен изпълнителен директор на Twitter!", написа Мъск в Twitter на 12 май. "Линда Якарин ще се фокусира основно върху бизнес операциите, докато аз се фокусирам върху продуктовия дизайн и новите технологии. Очаквам с нетърпение да работя с Линда, за да превърнем тази платформа в X, приложението за всичко".

Трябва да изчакаме и да видим как ще се развие ситуацията. Нашият личен коментар обаче е, че двамата вероятно ще си навредят повече, ако хвърлят портфейлите си един срещу друг, съобщи БГНЕС.