Зам.-кметът на Търново Нейко Генчев в топ 40 за кънтри, кани US звезда на Царевец

Барни Есвил не е обикновен кънтри певец. Зад сензационно влетелият в световния музикален чарт Country Top 40 артист се крие зам.-кмет по хуманитарните дейности на Велико Търново Нейко Генчев.

Неговият сингъл Live for the Day - нов вариант на песента на Роси Кирилова "Живей за мига", се задържа повече от 3 месеца в най-престижната класация за кънтри музика.

Песента му Hello My Friend, кавър на "Здравей, как си, приятелю" на композитора Стефан Диомов, но с нов аранжимент и английски текст, се изкачи до 15-а позиция в същия чарт.

"В момента е на 17-о място, но, че е в топ 20 наистина е високо постижение. Това е световна класация, която се формира от мненията на повече от 1000 водещи на предавания за кънтри музика, диджеи и журналисти, и се излъчва от близо 1000 радиостанции в света, които кънтри радиото от Нешвил снабдява със записи и нови предложения, обясни Генчев.

Наскоро дал интервюта онлайн, които предстои да бъдат публикувани в няколко кънтри списания в англоезичния свят.

Hello My Friend е дуетно парче, в което Генчев си партнира с младата изгряваща звезда от Нешвил Сара Харълсън. Запознал се с нея по препоръка на неговия китарист Остин (The King) Хейман, който въпреки младостта си е утвърден американски музикант.

Нейко Генчев с кадилака си С помощта на "Америка за България" партньорката му Сара пристига у нас и на 19 август ще участват в голям концерт на Михаела Филева със симфоничен оркестър в рамките на феста "Сцена на вековете" на Царевец.

За пръв път ще се видят на живо, защото обменят вокалите през он-лайн платформа. Генчев разкрива, че ще имат още две участия в България - във Фестивала на реките в столицата и ще гостуват в клуба на Васко Кръпката.

Планират и едно мини балканско турне в околните страни в дните между двата фестивала.

Нейко Генчев или Барни далеч не може да определи кънтрито като своята любима музика. Всъщност той е заклет фен на операта и обикаля по фестивали в целия свят. Обича също джаз и слуша всякаква музика, без чалга, макар че може да оцени виртуозността на някои изпълнители и в този жанр.

"Кънтрито е старата ми любов от годините, когато се учех да свиря на китара. Аз така научих началните степени на английския език - чрез кънтри музиката.

Но говорим за класическото кънтри като Кени Роджърс, Доли Партън, те имат прекрасна дикция. Освен това всяка песен разказва история и така се учи лесно езика.

В ония години кънтри музиката беше символ на Америка, на свободата", спомня си зам.-кметът.

Артистичният му псевдоним пък му хрумнал на мига като комбинация между студиото в плевня и любимия му модел "Кадилак".

"Ти нямаш ли си stage name?“, ме попита Лий Уилямс от английската секция на CMR Nashville, след като няколко пъти се опита неуспешно да произнесе името ми, когато говорихме за първи път по телефона.

„Ами, имам“, отговорих, и го измислих на секундата - Барни Есвил.

„Е, това е друго нещо“, каза Лий, „И добре звучи.“ Барни ми дойде от Барн (Barn), което на английски означава "плевник".

Просто студиото ми на село се намира в бившия плевник. А Есвил е малка анаграма от любимия ми Cadillac Seville. Имам и такава песен - кавър на хита от 70-те "Китари и Кадилаци".

За кънтри класацията пък вече е направил демо на ново парче по песента "Приятели" на Стефан Димитров.

"Направих един английски текст, който се получи много добре. Сара вече записа нейния вокал и сега очаквам миксираното демо, за да го пратя в Нешвил да надграждат с цигулки, банджо и т.н.", доверява Нейко Генчев.

И вече гледа напред в музикалната си кариера - иска да реализира мегапроект - албум с всички приятели в музиката, до които се е докоснал. Ще бъдат включени и много негови авторски парчета, които се надява да видят бял свят.

На въпроса как съвместява музиката и политиката, отговаря, че всъщност това е един административен пост. Освен, че се е посветил на своя град, той е още издател, преводач, поет, автор на специализирани публикации и книги, съставител, редактор, консултант по специализиран софтуер, университетски преподавател.

Както обича да казва: "Денонощието има цели 24 часа. Всичко опира до това, човек да си подреди приоритетите и да прави най-важното в точния момент, да не оставя свободни краища. Като се хванеш с нещо, трябва да го направиш по най-добрия начин."