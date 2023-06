Песни и танци на народ(н)ите – депутати свирят, композират, записват клипове

Самоуки таланти, но със сериозна музикална кариера зад гърба си са шефът на парламента Росен Желязков и депутатът от “Промяната” Калоян Икономов

Представяте ли си депутат с китара в ръце на сцената на рок концерт? Или в клип с адреналинки и част от световен музикален чарт? Строгите костюми на някои от народните представители често пристягат широки романтични души. Издава ги музиката.

Тук не броим професионалните музиканти, минали през пленарната зала за 30 г. - от легендата Кирил Маричков във Великото народно събрание, през Нона Йотова и Калин Вельов, до настоящите депутати Ицо Хазарта и Стоян Михалев. Извън тези атрактивни имена в листите обаче има и неподозирани таланти със сериозна музикална кариера зад гърба си.

Такива са самият председател на Народното събрание Росен Желязков и депутатът от “Продължаваме промяната” Калоян Икономов.

Юрист по образование, Желязков е рокаджия по душа и не крие страстта си. Свири на китара и пее, но записва скромно в едно мазе без фенки. Вечер разтоварва напрежението, като грабва китарата, но само за себе си, със слушалки.

Шефът на парламента Росен Желязков и свири на китара, и пее. Снимките са стопкадри от клипа към песента Why do you love me?, качен в ютюб преди 6 г.

Открива света на музиката чрез най-добрия си приятел - композитора Борис Павлов, който е съпруг на певицата Есил Дюран. Росен е шестокласник, когато на негов рожден ден Борис, тогава подготве в Испанската гимназия, му показва няколко акорда на “Дийп Пърпъл”. И толкова се пали, че дори избира също да учи в Испанската, за да свирят заедно. Правят си групата “Кратер”. Когато по-големият с 2 г. Борис влиза в казармата, Росен продължава. После пък той отива войник през 1997 г., а вече уволнилият се Борис започва да свири професионално.

Когато Росен влиза в университета, музиката остава на заден план. “През годините спорадично сме се събирали да си посвирим това, което ни харесва. Например имам рожден ден - хайде да направим малко фън, отиваме, забиваме. Винаги е било малко джемсешън” е споделял Желязков.

Двамата обаче имат записани 4 парчета, към тях снимали и клипове, те са публикувани в ютюб канала им.

Рок кариерата на Желязков е “закодирана” под псевдонима R&Bo

- Росен и Борис са избрали да се подвизават по този начин в музикалния свят. Последен - отпреди 3 г., е сингълът “Прегърни ме”, чиито клип е гледан над 5800 пъти.

Росен Желязков и Борис Павлов в клип на своя песен.

Докато Желязков бе шеф на Държавна агенция “Електронно управление”, R&Bo пуснаха парчето Why do you love me?, което има 48 хиляди гледания. Автор на музиката е Борис, текстът е и на двамата. Клипът към него е заснет от режисьора Стоил Вътев с участието на актьорите Ирмена Чичикова и Павел Иванов.

Имат и песен заедно с Есил Дюран - “Бавно”, в която, освен че свири, Желязков се включва и като вокал. Миналата година, вече като заместник-председател на НС, той бе част от концерта на Дюран в столично заведение. А пред приятели споделя, че музиката го прави щастлив.

Свои клипове в интернет има и Калоян Икономов от “Промяната”. Всъщност преди години - през 2008 г., той е сочен за младата надежда на BG поп сцената, а клиповете му се въртят по тогавашната музикална телевизия ММ. Сингълът “Обичай ме и ти” е по текст и музика на самия Калоян и

аранжамент от Графа, който тогава му е и продуцент

Калоян Икономов от ПП в клипа към “Обичай ме и ти”, заснет през 2008 г. Песента го изстрелва в класациите на MM и дори MTV. СНИМКА: ФЕЙСБУК НА КАЛОЯН ИКОНОМОВ

В парчето Калоян не само пее, но свири и на китара. То достига в класацията ММ топ 20, а оттам влиза и в топ 10 на чарта на музикалния гигант MTV.

А в клипа към сингъла му “Сутрин” (отново негова композиция с аранжимент на Графа) младият певец се снима с тогавашните адреналинки Яна и Жана, режисира ги Валентин Милев.

С това обаче музикалната му кариера приключва, а животът му поема в друга посока - завършил е бизнес администрация като бакалавър в Университета в Кент, кара и магистратура в Чикагския университет в САЩ. Всъщност животът ми върви винаги с един крак в музиката, споделя самият Икономов. Няма самочувствието да се нарече музикант въпреки таланта да пише текстове и музика с лека ръка, без да има подготовка в теорията.

Сигурно защото връзката му с музиката е генетична. Прадядо му е един от основателите на Варненската опера. И двамата му дядовци са били китаристи, а страст към този инструмент е имал и баща му. Майка му е певица, а сестра му - професионална пианистка. Самият Калоян свири на пиано от малък, като тийнеджър включва и китарата, пее. Сам пише текстовете на песните си и композира музиката си.

Като по-млад е бил част от не една банда. В средата на 90-те, при едно от завръщанията си от Англия, където учи в Университета в Кент, с приятели създават варненската банда “Таймлес”, записват дори няколко парчета, едно от които - “Жълти листи” влиза в музикалните класации на 1997 г. А в клипа към него участва и Деси Добрева. През 2005 г. участва в създаването на групата “Де ново”, чийто продуцент бил Дони, а после и Димо от ПИФ, в чието студио дори записвали. Свирил е на импровизирани концерти с приятели и в кампусите на Чикагския университет в Сингапур и в Лондон.

Освен Икономов в “Промяната” има още трима депутати, които през годините са се занимавали сериозно с музика.

Направо професионална певческа кариера е имала допреди години Росица Пандова, която

10 години е пяла в ансамбъл “Пирин”

От дете мечтата ѝ била да стане народна певица. Родителите ѝ обаче били почитатели на оперното изкуство, имали по-големи амбиции и я завели в Музикалното училище в София, за да я обучават за класическо пеене. “Опитах се, но това не беше моето - носех си фолклора в кръвта”, разказва тя.

Росица Пандова от ПП-ДБ като певица с фолклорна формация “Зевзеци” през 2011 г.

Участвала в оперети в родния ѝ Разлог, пяла е в “Българи от старо време”, но мечтаела да е солистка на “Пирин”. Успява още на 18 г. Открил я преподавателят ѝ по хорово дирижиране в Югозападния университет проф. Кирил Стефанов, който я накарал да изпее една от партитурите, която дирижирала в час. Още на следващия ден я завел в ансамбъла и директно я представил: “Това е нашият нов славей от Разлог”. Паралелно Росица завършила музикална педагогика с хорово дирижиране.

През годините пее и с други формации, започнала да прави фолклорни и други предавания. И така до момента, в който поради личен казус се посветила на темата в подкрепа на децата с диабет и хронични заболявания и техните семейства. Това се превърнало не само в кауза, но и в професия и всичко, което може да я мотивира да продължи напред.

Венеция Ангова пък е пяла 13 г. в Детския радиохор. Била солистка на “Притури се планината" - и до днес помни бурните аплодисменти от концертите им по света. След университета започва кариера като икономист, но музиката много ѝ липсва. Затова, вече на работа в известна одиторска компания, кандидатства за

“Гласът на България”, влиза в топ 12 и стига до големите концерти

17-годишната Венеция Ангова като солист на “Притури се планината” на Детския радиохор по време на турне в Япония

“Майка ми се шегува, че съм най-добрата певица сред икономистите”, споделя депутатката. А в последната кампания участвала дори в политическо караоке, където пяла “Облаче ле, бяло”.

Пее и колегата им Искрен Митев. Като дете е бил в хор за народни песни, а днес е част от Rolling Tones. Но въпреки името, което наподобява това на рок легендите, Искрен и колегите му в хора пеят предимно български народни песни в свои аранжименти. А по време на концерти и участия във фестивали се случва депутатът да изпада в комични ситуации - или някой в публиката го разпознава и започва да го сочи с пръст, или на първия ред ще се окаже я Корнелия Нинова, я Андрей Гюров, които ще го гледат изумено.

Искрен Митев от ПП с колегите си от хор Rolling Tones. СНИМКА: ФЕЙСБУК НА МИТЕВ

Музикални таланти има и в ГЕРБ освен Желязков. Тома Биков например свири на китара, но в последно време го прави повече като намигване към политическите опоненти. Миналата година пусна в профила си във фейсбук видео, в което пее известната песен “Не остарявай, любов”, като си акомпанира на електрическа китара. Обяви го като поздрав за “Кирил Петков, Асен Василев, депутата Христо и Васко Жабата!”.

Тома Биков от ГЕРБ също свири на китара.

През лятото на 2021 г. пък поздрави Христо Иванов и Мая Манолова с песента “Бяла тишина”, свирейки си на класическа китара. А към видеото във фейсбук написа, че песента е “известна още като “Късен гларус над нас прелетя”! Текстът на тази прекрасна песен е изключително подходящ за ситуацията, в която се озоваха “партиите на промяната”.

Биков се занимава с музика от 2-и клас, когато сам се записва в школа да се учи да свири на цигулка. 8 години се занимавал усърдно, без да иска да става музикант. След това я сменя с китарата, но се учи сам. Днес свири само на децата и на приятели.

На китара свири и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, но само пред много близки. Издаде се, когато хвана китарата веднъж в тв студио, макар да удари само няколко акорда. Похвали се обаче, че свири и на акордеон и кларинет.

Румен Радев свири на китара в щаба си в нощта, в която спечели втория си мандат.

В края на изборния ден, когато спечели на втори тур втория си мандат като президент, китарата хвана публично и Румен Радев. Той изсвири и изпя песента “Признание” на “Диана експрес” като поздрав към членовете на щаба си. Радев е страстен рокаджия и свири на китара от ученик.

Рок аналогия: “Кръв, пот и сълзи” обеща на екипа си здравният министър

Музикални таланти има и сред министрите. “Кръв, пот и сълзи” обеща да даде здравният проф. Христо Хинков на екипа си - точно както се казва американската джаз рок група от 1967 г. Самият професор е запален рокаджия и има група Restart Rock Band, с която днес ще забие на фест в Стара Загора.

Проф. Христо Хинков (вляво) на сцената в Миндя СНИМКА: ФЕЙСБУК СТРАНИЦА НА “МИНДЯ РОК ФЕСТ 2018”/БОЯНА ПЕТРОВА

“Рокът е моята стихия. Израснал съм с тази музика, моето поколение е това”, казва министърът. Професорската му група е добре позната на меломаните още от 2014 г., когато за пръв път участват в прочутия “Миндя рок фест”. Поканил ги организаторът проф. Евгений Дайнов, щом ги чул в къщата на Хинков в съседното село Къпиново, спомни си кметът на Миндя Иван Иванов. “В групата му всички са с академични занимания. Дългогодишни участници са на “Миндя фест” и много ги харесват. Ходил съм у тях”, разказа той наскоро за “24 часа”.

Хинков е фронтмен, вокал и китарист в бандата. Репетират в София, а през лятото се събират в наследствената му къща на 3 км от Миндя. Преди десетина години докторът дори правел в нея частен рок фестивал. Групарите пресъздават с абсолютна точност музиката на титаните от “Лед Цепелин”, а концертните им изяви по клубове са с трибюти на бандата. Познавачи казват, че Хинков пее като Робърт Плант - малко изпълнители в света могат да докарат специфичната му бленда.

Професорът психиатър е автор и на единствената рок опера, посветена на лудницата. Написал е музиката и либретото. Разказва се за бунт на лудите в болницата, имало арии на старшата сестра и на шизофреника, хор на лудите. Записана е в демоверсия, но досега не е поставяна на сцена, разкриват запознати с творбата на проф. Хинков.

Музикален талант има и министърът на финансите Асен Василев, но го проявява само пред най-близките си. Издаде се в една от предизборните кампании, в която засне клип как свири на пиано. А в друго видео изпя “Хубава си, моя горо”.

Повече за певческия талант на Асен Василев разкри музикалният педагог от Хасково Стефка Младенова. Тя е била дългогодишен ръководител и диригент на хор “Лира” към местната езикова гимназия, а сред хористите ѝ е бил и Асен Василев. Като ученик той се интересувал повече от класика и се справял прекрасно с църковно-славянската музика, сподели учителката му. В този хор е пял и бившият енергиен министър и насотящ депутат от ГЕРБ Делян Добрев. Съхористите сега са големи политически опоненти, а Добрев единствен от ГЕРБ гласува против кабинета “Денков”, в който Василев участва.

Зам.-кметът на Търново Нейко Генчев е в световния музикален чарт Country Top 40.

Зам.-кметът на Търново Нейко Генчев в топ 40 за кънтри, кани US звезда на Царевец

Барни Есвил не е обикновен кънтри певец. Зад сензационно влетелият в световния музикален чарт Country Top 40 артист се крие зам.-кметът по хуманитарните дейности на Велико Търново Нейко Генчев. Неговият сингъл Live for the Day - нов вариант на песента на Роси Кирилова “Живей за мига”, се задържа повече от 3 месеца в най-престижната класация за кънтри музика.

Песента му Hello My Friend, кавър на “Здравей, как си, приятелю” на Стефан Диомов, но с нов аранжимент и английски текст, се изкачи до 15-а позиция в същия чарт. “Да е в топ 20 е високо постижение. Това е световна класация, която се формира от мненията на повече от 1000 водещи на предавания за кънтри музика, диджеи и журналисти, и се излъчва от близо 1000 радиостанции в света, които кънтри радиото от Нешвил снабдява със записи”, поясни Генчев.

В Hello My Friend той си партнира с младата изгряваща звезда от Нешвил Сара Харълсън. Запознал се с нея по препоръка на китариста си Остин (The King) Хейман, който е утвърден американски музикант. С помощта на “Америка за България” партньорката му Сара пристига у нас и на 19 август ще участват в голям концерт на Михаела Филева със симфоничен оркестър в рамките на феста “Сцена на вековете” на Царевец.