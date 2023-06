Певецът Том Гренан оглавява британската класация за албуми

Певецът Том Гренан е начело на британската класация за албуми с "What Ifs & Maybes", съобщи на сайта си официалната компания, която следи продажбите и съставя чартовете.

Роденият в Брадфорд изпълнител успява да стигне върха на подреждането с третата си продукция, която излезе на пазара 16 юни. Гренан, който е на 28 години, издаде през 2018 г. дебютния си албум "Lighting Matches", а през 2021 г. се появи "Evering Road".

На втора позиция в британския чарт се нарежда групата "Куинс ъв дъ стоун ейдж" с албума "In Times New Roman…". Това е шестата тава на бандата от Сиатъл, която влиза в топ 10 на класацията.

Трети в подреждането е Хари Стайлс с "Harry’s House". Певецът успява да се задържи на челните места в класацията, въпреки че албумът му е на пазара от 2022 г. В момента Стайлс е на турне и изнася концерти в градове в Европа.

В челната петица на чарта за албуми място намират "Пет шоп бойс" със "Smash - The Singles 1985-2020" групата "Фар фром сейнтс" с продукцията си "Far From Saints", предаде БТА.

В британската класация за сингли начело са Дейв и Сентрал Сий с хита"Sprinter". Втората позиция е за рапърите Джей Хъс и Дрейк с "Who Told You", следвани от Калвин Харис и Ели Голдинг с парчето си "Miracle".