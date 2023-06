Кейт Мидълтън предизвика на тенис турнир Роджър Федерер (Видео, снимки)

Кейт Мидълтън предизвика на тенис мач не кой да е, а Роджър Федерер. Принцесата на Уелс показа уменията си в спорта в рекламно видео за шампионата Уимбълдън. Само за часове то беше гледано от над 65 хиляди души, като стотици хора написаха, че искат да гледат реален двубой между нея и 8-кратния шампион на турнира. Tennis Royals . Roger Federer & Kate Middleton Playing Some Tennis At @Wimbledon 🌱 pic.twitter.com/MeM7iwzd82 — Roger Federer Fans (@Federer_Swiss) June 25, 2023

Федерер похвали опонентката си за силния ѝ сервиз. По-късно на кадрите се вижда как двамата участват в тренировка заедно с младежи. Ефектната реклама беше кръстена от зрителите "звездният мач между принцесата на Великобритания и краля на Уимбълдън", пише NOVA. Roger Federer and Kate Middleton have filmed a piece about the ball boys and ball girls at Wimbledon, including having a hit on No 3 Court at SW19. pic.twitter.com/WSpYYeQxeh — James Gray (@jamesgraysport) June 24, 2023