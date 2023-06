Емблематичен пуловер на принцеса Даяна се предлага на търг

Емблематичният пуловер на принцеса Даяна с бели и една черна овца на червен фон ще бъде предложен на търг в Ню Йорк от аукционна къща "Сотбис", съобщи Си Ен Ен.

Търгът "Модни икони" ще бъде организиран между 31 август - датата, на която през 1997 г. принцеса Даяна загина в автомобилна катастрофа в Париж, и 14 септември.

Емблематичният пуловер ще бъде предложен за продан на 7 септември - датата, на която започва Седмицата на модата в Ню Йорк. От "Сотбис" очакват за него да бъде платена сума между 50 000 и 80 000 долара.

Даяна за първи път облича пуловера през юни 1981 г., когато присъства на мач по поло с бъдещия си съпруг принц Чарлз, днес крал Чарлз Трети.

Пуловерът е изработен от малко известната по това време лондонска фирма "Уорм енд уандърфул" (Warm & Wonderful), към която заваляват поръчки, след като принцеса се появява с него на страниците на неделните вестници. Princess Diana's famous red and white "black sheep" sweater, which had been lost for decades, is being offered at auction for the first time at Sotheby's in New York this September https://t.co/gClDChHNs7 — Bloomberg Pursuits (@luxury) June 26, 2023

Фирмата продължава да произвежда тази щампа до 1994 г., след което отново пуска пуловера на пазара през 2020 г, пише БТА.