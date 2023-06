Георги Господинов става почетен гражданин на София

Писателят Георги Господинов да стане почетен гражданин на София. Този доклад гласуваха в комисията по образование и култура в Столичния общински съвет. Американката Анджела Родел, която преведе на английски език “Времеубежище”, пък ще получи "Почетен знак на Столична община" . Двамата наскоро получиха престижната международна награда за литература “Букър”.

"Романът „Времеубежище“ излиза през април 2020 в пика на карантината и пандемията и заема челните места в класациите за най-търсени книги. Преведен е английски, немски, френски, италиански и др. езици. Носител на италианската литературна награда Премио Стрега Еуропео 2021 и на голямата награда за литература на Атина. Една от най-добрите книги на годината според The New Yorker, The Guardian, The FinancialTimes.Той е първият български писател номиниран и спечелил най-престижната литературна награда за отделна книга – Международен Букър 2023 (The International Booker Prize 2023)", пише в мотивите на докладът. Той е внесен от кмета на София Йорданка Фандъкова, шефът на СОС Георги Георгиев и председателката на комисията по образование и култура Малина Едрева.

Георги Господинов е най-превежданият и най-награждаваният извън България български писател.

"Като обществена личност и като писател Георги Господинов нееднократно се е отзовавал на отправените от Столична община покани за участия в чествания, литературни срещи, дискусии, срещи с ученици и други събития. С цялостната си дейност и с изключителния си принос в развитието на българската литература и представянето й зад граница Георги Господинов подкрепя и утвърждава основните принципи и приоритети на културната политика на Столична община", пише още в доклада.