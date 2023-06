За пореден път нейно интервю е публикувано от Blabbermouth.net

На 27 юни RADIOCAST пусна ексклузивно интервю с легендата Глен Хюз (Deep Purple, Black Sabbath, Black Country Communion). Музикантът беше в София заради своя концерт на Стадион Юнак, част от турнето му „Glenn Hughes Performs Classic Deep Purple Live – Celebrating the 50-th anniversary of the album Burn. “Навършването на 50 години от създаването на албума “BURN” провокират Хюз да си спомни как през 1973 г., в един английски провинциален замък се е родила магията на албума, който той определя като „ истински шедьовър, автентичен и истински“, като сравнява всяка песен с отделна филмова история.

За създаването на легендарния албум, за присъединяването му към Deep Purple,за динамиката на отношенията му с Ричи Блекмор, приятелството му с Дейвид Ковърдейл и какъв е шансът двамата най-сетне да представят съвместен проект, за предстоящия албум на Black Country Communion. Всичко това са само част от темите, засегнати в интервюто, което направи емоционален завой към българската публика.

„Искам да кажа нещо на хората в България – не само в София, а в цялата ви прекрасна страна. Искам да знаят колко важни са били винаги за мен. Като човек, който пише музика през цялото време, винаги се питам – дали това ще се хареса в България? Няма да се уморя да повтарям, отново и отново, колко съм щастлив, че ще сме заедно отново и утре. Нямам търпение да свиря за вас. Обичам ви, България.“ – това каза ексклузивно пред Елена Розберг Глен Хюз, ден преди концерта си- Glenn Hughes Performs Classic Deep Purple Live – Celebrating the 50-th anniversary of the album Burn в София на 24 юни.

Това е трета среща за Елена Розберг с Глен Хюз. Миналата година той и даде интервю на второто издание на Midalidare Rock 2022.

Само ден след пускането на епизода в RADIOCAST, един от активно посещаваните в Америка сайтове за хеви метъл и хард рок новини, Blabbermouth.net, публикува новина от интервюто на Елена Розберг, както и самото видео. Сайтът написа: BLACK COUNTRY COMMUNION's Fifth Album To Be Released In 2024. Петият албум на BLACK COUNTRY COMMUNION излиза през януари 2024. Малко след публикацията, от екипа на групата реагират с уточнение: Ще бъде през 2024 г., но нямаме определена дата за пускане през януари.

Преди време сайтът отразява и интервютата на Елена с Ivan Moody, вокалист на Five Finger Death Punch, както и със Sully Erna от GODSMACK. Световни звезди като Рони Ромеро и американската звезда Джони Джиоели също са давали ексклузивно интервю за Елена Розберг в RADIOCAST.

Гледайте интервюто с Глен Хюз в YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, Apple Podcasts, Tik Tok. Сега и чрез Blabbermouth.net