Ден втори на Sofia Solid - три банди, три поколения и много тежък метъл

С гръм и трясък приключи втората вечер на Sofia Solid. Не от небето, а от сцената. А хилядите на събитието отговориха подобаващо на бандите Bleed From Within, Kreator и Аmоn Amarth, които засипаха родната публика със суперлативи и благодарности.

Още преди 18 ч. феновете окупираха Борисовата градина, насочвани към правилния път от организаторите Fest Team.

Въпреки, че откриха вечерта преди слънцето да залезе, шотландците Bleed From Within свириха пред огромна тълпа в първото си гостуване у нас. Оказа се, че метълкор бандата има много фенове в България, които знаеха песните им наизуст. Bleed From Within изпълниха 6 парчета от последните си два албума и обещаха да се върнат. Bleed From Within

Легендите на германския траш Kreator логично събраха още повече публика пред сцената - хора от три поколения с тениски на бандата, които я гледат за осми път в България и явно ще правят, докато групата е активна. От шоуто на фронтмена Миле Петроца и останалите стана ясно, че няма да се отказват скоро. Публиката

Въпреки нетипичната им роля на подгряващи хедлайнерите, Kreator показаха най-доброто от себе си за времето, което им беше отредено. Добре познати парчета от последните 40 години, включително от новия албум, който излезе през 2022 г. се заредиха едно след друго без излишни паузи. Още в началото на сета Петроца призова хората пред сцената да се разделят, за да изпълнят "стената на смъртта" - зверско блъскане на двете групи. Феновете го направиха с радост и последва пого. Огньовете на сцената ярко контрастираха с водата, която се изля на метри от тях заради спукана тръба. Някои се охладиха, а други с радост скачаха в локвата под звуците на тежките рифове. Петроца умело надъхваше публиката през цялото време между парчетата. Kreator напуснаха бойното поле под бурни аплодисменти и благодарности за отдадените фенове. Kreator

Огромното пространство на колодрума даде възможност на публиката да се насладят на шоуто отблизо или отдалеч. Придвижването до щандовете с бира, храна и мърч беше безпроблемно.

Малко след 21,30 сцената беше покрита, за да се подготви за викингите Амоn Amarth. Двуметровите шведи са емблемите на мелодичния дет метъл, а хиляди с тениски на бандата очакваха грандиозното им шоу. Още с теста на звука стана ясно, че няма да има компромис. Публиката завря още с ударното начало. Феновете останаха повече от доволни.

Между епичните парчета фронтменът Йохан Хег проговори и на български. "Добър вечер, София" и "Благодаря ти, България" сближиха още повече феновете с бандата. Сцената беше издържана в декори от битките на викингите, чудовища, маскирани като воини артисти, чукове, и естествено рогове, от които музикантите отпиваха между парчетата. Вероятно бира, както правиха под сцената и феновете им. Много от тях бяха с тениски с надпис "Ще се видим там, където бирата никога не свършва", както се пее в едно от емблематичните парчета на бандата.

14 парчета от дискографията на бандата озвучиха околността по време на грандиозното шоу, а музикантите дълго се сбогуваха с хората, които бяха дошли да се насладят на шоуто. Йохан Хег