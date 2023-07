Клинт Истууд на 93 снима нов филм: Не пускам стареца в мен!

“Съдебен заседател №2” вероятно ще е лебедовата песен в 67-годишната кариера на легендата на американското кино

В навечерието на 93-ия рожден ден на Клинт Истууд се заговори в Холивуд, че са се появили проблеми със здравето на кинолегендата. Мълвата тръгна от факта, че през последните 448 дни Клинт не е забелязван в публичното пространство. Истината обаче е съвсем друга: като всеки човек на преклонна възраст и той има болежки от рода на остеопороза, но Клинт не е нито на легло, нито в болница.

Неуморимият Истууд е твърде зает с последния си филм “Съдебен заседател №2”. Предполага се, че това ще е лебедовата песен на Истууд в режисьорския стол. Последната голяма новина около продукцията е, че в драмата влиза изключително талантливият Кийфър Съдърланд. Той последен се е присъединил към актьорския състав и ще поеме ключова роля във филма, но още по-интересното е, че Клинт Истууд разработва този филм от цели 15 години.

Засега не е обявена премиерата на “Съдебен заседател №2”, а подробностите около началото на снимките остават оскъдни. Истууд обаче е известен със своите ефективни производствени методи, което предполага, че началото на филма може да е по-рано от очакваното. Това ще е 40-ият му филм като режисьор.

Малцина знаят, че Клинт освен режисурата и актьорството се увлича и по джаза. Той дори сам пише няколко композиции, които звучат в някои от филмите му. Основните хобита на актьора са голфът и трансцеденталната медитация. Знаменитият мъж внимателно следи здравето си и за разлика от героите си той не пуши, освен това тренира всекидневно във фитнеса.

За разлика от много холивудски знаменитости от миналия век, тръгнали от бедни семейства, историята на Истууд е по-различна. Той е роден в Сан Франциско в семейството на инженери, които непрекъснато се местят по Западното крайбрежие, търсейки по-добро заплащане. След като завършва средното си образование, младежът си намира работа на бензиностанция, по-късно е пожарникар, спасител на плажа и свири на пиано в различни барове и клубове в Калифорния. През 1950 г. волният живот на младежа приключва рязко, защото е призован и назначен във военновъздушните сили на САЩ. Клинт получава летателно обучение. Трябвало е да отиде да се бие в Корея, но по време на един от тренировъчните полети самолетът на Истууд се разбива. Младият пилот се спасява по чудо, преплувайки около 5 км до брега.

След този подвиг неговите началници решават да го оставят в тренировъчен лагер като инструктор по плуване.

След демобилизацията Клинт влиза в колеж в Лос Анджелис, но учи там само една година, тъй като със своята привлекателна външност и артистичност бързо е приет в актьорската гилдия и взема първите си 2-3 по-незначителни роли.

По време на своята 67-годишна кариера той е успял като актьор, режисьор, продуцент и дори композитор на музика. Клинт Истууд е постигнал точно толкова много зад камерата, колкото и пред нея. Името му е силно свързано с уестърните, но актьорският талант на американеца не се ограничава само до този жанр. През дългите години на кариерата си той влиза в много ярки образи - от престъпник до романтик. Публиката се влюбва в харизмата, бруталността и органичността на изпълнителя на екрана във филмите “Мръсният Хари”, “Момиче за милиони”, “Мостовете на Медисън” с Мерил Стрийп, “Непростимо”, “Добрият, лошият и злият”, “Бледият ездач” и много други.

Номиниран 11 пъти за “Оскар” и спечелил 5,

холивудският ветеран вече отделя време, за да се съсредоточи върху работата, която наистина харесва.

Също така той е един от бащите в Холивуд с най-много челяд. Има осем деца, всички са пораснали, няколко от тях дори са го последвали в шоубизнеса, като може би най-известният и приличащ на него е Скот Истууд. Дядо е на петима внуци.

Клинт Истууд беше и кмет през 80-те години на миналия век на едно от красивите крайокеански селища в Калифорния - Кармел, и именно там - близо до вълните - е свил и дом през последните години с Кристина Сандера. Двамата се запознават в Mission Ranch Hotel в Кармел, където тя е хостеса, а Истууд е собственик и я е наел на работа. Изглежда, че 57-годишната блондинка го разбира и подкрепя напълно и ще бъде запомнена като последната жена в живота му, по-млада с 36 години от него.

Има една малко популярна история, която дава отговор на въпроса, който мнозина си задават: Какво държи Клинт Истууд в толкова добра форма? Един ден кънтри певецът Тоби Кийт попитал актьора каква е тайната му да остане активен и брилянтен на неговата възраст. “Когато се събуждам всеки ден, не пускам стареца вътре.

Тайната ми е същата от 1959 г.: да съм зает

Никога не пускам стареца в къщата ми. Трябваше да го измъкна, защото човекът вече се беше настанил удобно и се кефеше по всяко време, без да оставя място за нищо друго освен за носталгия. Това беше начинът да остана активен, жив, щастлив, силен и способен. То е в нас, в нашата интелигентност, отношение и манталитет. Трябва да се научите да се борите, за да не допуснете “стария човек”. Този старец, който чака уморен край пътя ни, за да ни обезсърчи. Не допускам стария дух, критикуващия, враждебния, завистливия, това същество, което шпионира в нашето минало, за да ни удави от оплаквания и отдалечена мъка и от преживени травми или вълни от болка. Трябва да обърнеш гръб на стария мърморко, изпълнен с гняв и оплаквания, и така старостта може да бъде съзидателна, решителна, пълна със светлина и защита”.

“Да остарееш, може да бъде приятно и дори забавно, ако знаеш как да прекарваш времето си, ако си доволен от това, което си постигнал, и ако все още пазиш илюзията”, добавя Клинт Истууд. Тези думи поразяват толкова дълбоко кънтри певеца Тоби Кийт, че го вдъхновяват да напише песента Don't let the old main in (“Не пускай стареца”), посветена на легендарния актьор, който дори участва във видеоклипа.

За мнозина 93 години са преклонна възраст за един човек, но не и за Клинт, който може би е в най-добрата форма в живота си и снима нов филм.