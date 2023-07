Робърт Плант от “Лед Цепелин” за Манал ел Фейтури, която ще пее с Орлин Горанов: Внимавайте, ще стане звезда

Англичанката с африкански произход играе премиерно в мюзикъла “Бодигард” на 22 юли във Варна

Родена в Лондон, но израснала в Пакистан, с африкански произход и влюбена в България. Това е актрисата и певица Манал ел Фейтури, позната на зрителите от сериала “Съни бийч”, в който влиза в ролята на британска журналистка, дошла у нас да направи документален филм за Слънчев бряг. А днес вече и една от главните звезди в мюзикъла “Бодигард”, който ще бъде представен за първи път на 22 юли в Летния театър във Варна.

На сцената Фейтури ще си партнира с обичания български певец Орлин Горанов, който ще влезе в ролята на бодигарда Франк Фармър. Именно в неговия образ се превъплъти актьорът, носител на “Оскар”, Кевин Костнър във филмовата адаптация. А легендарната Уитни Хюстън изигра Рейчъл Марон. Сега нейната роля е поверена на екзотичната актриса Манал ел Фейтури след тежък кастинг. Две непознати момичета отбелязват Манал в коментар под фейсбук публикацията на режисьора на мюзикъла Борис Панкин, който търсел актриса и певица от африкански произход за ролята на Марон. Така талантливата англичанка се оказва на правилното място, защото след кратко време тя е избрана за ролята.

Ел Фейтури се запознава с музикалния директор Страцимир Павлов, пред когото представя хитовата песен на Уитни Хюстън I will always love you

само седмица след

загубата на баща си

“Емоциите в мен бяха много силни и нямах проблем да вляза в образа”, казва актрисата. След около месец получава обаждане, от което става ясно, че ще изиграе главната женска роля в мюзикъла, и от екипа искат да се срещнат с нея, за да обсъдят детайлите около бъдещия ѝ сценичен образ. Манал започва да се подготвя веднага, след като е одобрена за ролята, а същинските репетиции стартират в средата на юни. Преди началото на репетициите двамата с Орлин Горанов се срещат само за фотосесията към мюзикъла, но Ел Фейтури е убедена, че ще се разбере без проблем както с него, така и с останалата част от екипа. Даниел Пеев – Дънди, Манал ел Фейтури и Иво Аръков (от ляво на дясно) на снимачната площадка на сериала “Съни бийч” СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

“Бодигард” разказва за известната певица Рейчъл Марон, която бива преследвана. За да я защитят, агентите ѝ наемат бодигарда Франк Фармър. Първоначално тя не желае да има охранител, но впоследствие се влюбва в него. За първи път сценичната адаптация на “Бодигард” е представена през 2012 г. в Лондон, а след това и в други страни.

Още в ученическите си години Ел Фейтури усеща силно влечение към артистичната сфера. Но тъй като завършва арабско мюсюлманско училище, което не ѝ предоставя много възможности за развитие в изкуствата, кариерата ѝ започва да се развива едва след като

посещава уроци по бели денс

в близкия фитнес. Треньорката забелязва таланта ѝ и решава да ѝ предложи да стане част от нейното благотворително шоу. С радост Манал се съгласява, а в замяна получава 20-секундно соло на сцената. След като шоуто приключва, тя разбира, че певецът от “Лед Цепелин” Робърт Плант е гледал представлението. Оказва се, че дъщерята на рок легендата също е била сред соло изпълнителките на сцената. А заради коментара му за неподозиращата успеха си тогава Ел Фейтури - “Внимавайте с тази малката, ще бъде звезда”, тя е поканена да бъде солист и в турнето им в Обединеното кралство. “Смятам, че това беше сламката, която запали огъня”, допълва певицата.

Отначало близките на Манал не я подкрепят под претекста, че да се развиваш в тази индустрия, е много трудно. В наши дни обаче семейството ѝ дори идва в България, за да гледа представленията ѝ.

Дълго време Ел Фейтури жонглира между АВА терапия (от Applied Behavior Analysis - приложно поведенчески анализ - б.а) за деца със специални нужди, която завършва, и пеенето и актьорското майсторство, които по-късно учи в академията за сценични изкуства в Лондон. Миналата година си взема успешно и изпитите по анатомия, физиология и патология от курса по алтернативна медицина, който също решава да запише. И тъй като обича и едното, и другото, дълго време носи няколко дини под една мишница, разпокъсвайки се между двете напълно различни една от друга сфери. Това обаче не представлява проблем за актрисата, която харесва работата с деца и факта, че може да им помага. Но също така обожава да бъде на сцена и да твори. Актрисата и певица Манал ел Фейтури Снимка: Личен архив

“До ден днешен продължавам да работя и да поддържам контакт с някои от семействата”, казва още тя. И макар да се е отдала на творческата си кариера, все още учи нови неща, свързани с алтернативната медицина, и дори

мечтае да отвори собствен

холистичен център

Това, че е зодия Дева, ѝ помага да бъде организирана и да не изпуска нищо от поглед. Освен това вярва, че когато човек е отдаден и воден от страстта си към дадено занимание, нещата се получават “органично и не се налага да се ограничаваш само до една сфера”.

Ел Фейтури взима участие в не един български формат. Сред тях са музикалното шоу X FACTOR, филмът на Тодор Чапкънов Royal blossom, както и комедийният сериал “Съни бийч”. Част от себе си тя открива във всеки един от героите, които изиграва на сцената или на снимачната площадка. При това не ѝ е никак трудно да се превъплъти в различните герои, защото, докато го прави, истински се забавлява. Същото се случва и докато влиза в образа на разказвачката в документалния филм “Духът на Шехерезада”, чийто режисьор и продуцент е Катерина Борисова. Лентата представя историите на трима музиканти от три различни държави. Това са Саад Аладин от Ирак, който свири на три инструмента и говори свободно български; на влюбения в регето Махди Калифа от Тунис, който превръща китарата в свой най-добър приятел, и на Амджад Джад от Сирия, който пее и владее емблематичния арабски инструмент уд. Филмът се фокусира около хората на изкуството от Близкия изток, дошли да живеят в България. “Искахме да дадем гласност на тези артисти и повече хора да научат за тях”, казва Ел Фейтури. Актрисата и певица Манал ел Фейтури Снимка: Личен архив

И все пак най-близък до сърцето ѝ остава първият ѝ късометражен филм на тема психично здраве, който актрисата пише и снима по време на пандемията. Самата тя се превъплъщава в цели шест различни герои. Именно това предизвикателство ѝ дава възможността да бъде “много искрена в построяването и изиграването” на всеки един от тях. Затова и този проект е един от най-любимите ѝ. С него дори

печели второ място

на тазгодишните награди The Visionary Arts Awards - единствените в Обединеното кралство, които отличават всяко изкуство, допринесло за положително социално въздействие. Но всичките различни сюжети, в които звездата влиза, не я стресират, защото е тренирана актриса и знае как да се справя с различните емоции на снимачната площадка.

Макар сега да е изцяло концентрирана над репетициите за “Бодигард”, Ел Фейтури планува участие и в цирково шоу с приятели.