Певецът Лъчезар Евтимов, по-известен като Лъчо от група "Скандау", очаква второто си детенце. Той и приятелката му Ралица споделиха снимка в инстаграм, на която се вижда, че двойката е била на преглед на видеозон. Под публикацията Ралица пише: "Вече се чувствам толкова дебела и ми е тъпо да се крия, та… And here we go… again".

През 2019 г. Лъчо и Ралица станаха родители за първи път на момиченце.