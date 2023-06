Близнаците Дийн и Дан Катен, създали Dsquared2, празнуват с Лили Иванова успеха си у нас

Еднакво облечени със сини дънки с кръпки до глезените, изчистени бели тениски и черни сака с гравирана зелена емблема отляво - така се появиха еднояйчните близнаци Дийн и Дан Катен, създатели и дизайнери на Dsquared2, в бутика на марката в София, за да отпразнуват 5 години от създаването му. Двамата канадци пристигнаха в България от Лондон, където живеят в момента.

Единствено у нас до магазина на марката има и заведение с нейното име, което отговаря на стандартите на бранда. Това е и една от причините, наклонили везната и подпомогнали решението на синеоките братя да изберат да пристъпят именно границата на България.

Наши известни лица също уважиха празника на марката. Изтънченото тържество посетиха певиците Галена, Михаела Маринова и Дара Екимова. Красивата синоптичка на Би Ти Ви Натали Трифонова също бе там, облечена в елегантна черна миди рокля. Всеки от поканените гости бе с дреха или аксесоар на Dsquared2. Повечето от тях доведоха и своите стилисти и гримьори, за да разгледат заедно пролетно-лятната колекция на марката.

Това е първият път, в който Дийн и Дан Катен идват у нас и говорят пред български журналисти. Пред медиите те казаха, че всички изглеждат много топлосърдечни, както и че са доволни от свършената работа на българския екип, представляващ бранда у нас, и са тук да го подкрепят. А на въпроса на пиар експерта Максим Бехар как биха описали страната ни с три думи, те шеговито отговориха: “Току-що пристигнахме тук. Утре ще ви кажем”, макар времето им да е силно ограничено, а предвидената програма строго подбрана. Засилена охрана пазеше бутика на луксозния бранд по време на събитието. Дийн и Дан Катен целуват Лили Иванова на купона за рождения ден на бранда у нас Снимка: Фейсбук

По-късно вечерта празненството се премести в едноименното столично заведение, а сред гостите бяха звездата на българската музика Лили Иванова, Димитър Бербатов, както и Галена, която се разкърши на дансинга заедно с Дийн Катен на песента Ain't Nobody Loves Me Better.

Дизайнерите Дийн и Дан Катен са родени в Торонто. Двамата израстват в канадския квартал Willowdalе. Баща им е италианец и имат общо 7 братя и сестри. Още през 1983 г., когато заминават да учат в Parsons School of Design в Ню Йорк, пътят им към света на модата е предначертан. Там остават само един семестър, след това се връщат обратно в Торонто. 8 години по-късно канадското дуо се мести в Италия, за да създаде собствена марка. След като си сътрудничат с някои от най-известните модни къщи, сред които “Джани Версаче”, Ports 1961 и бранда Diesel, Дийн и Дан Катен представят първата си мъжка колекция под логото на Dsquared2. А през 2000-2001 г. Мадона поръчва на братята да създадат над 150 артикула за световното ѝ турне Drowned World Tour 2001 и музикалния клип Don't Tell Me. Димитър Бербатов също фен на дизайнерите и гост на партито им Снимка: Фейсбук

Философията на Dsquared2 е тази, която прави бранда толкова успешен. Дизайнерите успяват да съчетаят отлично “канадската иконографика с изисканата италианска кройка и игрива чувственост”. А колекциите им са микс от спортно и бляскаво, непринуденост и екстравагантност, пишат в официалния сайт на марката.

В наши дни Дийн и Дан Катен разделят живота си между Милано и Лондон. Колекциите на Dsquared2 се произвеждат в Италия, което дава и основание за мотото на бранда “Роден в Канада, създаден в Италия”.

Думата, с която описват модата, е “индивидуалност”. Именно около нея се върти и концепцията за пролетно-лятната им колекция. А животът е този, който ги вдъхновява да творят. И тъй като модата се състои в това да изразяваш себе си, двамата смятат, че е важно да намерим в себе си отново онзи тийнейджърски кураж, който ти помага да бъдеш по-дързък.

Братята: Работим от сърце, не даваме толкова воля на мозъка

- Дийн и Дан Катен, има много успешни брандове по света, а вашият със сигурност е сред най-обичаните и разпознаваемите. Как съумяхте да останете на върха през годините сред толкова голяма конкуренция в модата?

- Вярваме, че ако правиш каквото и да е от сърце, то ще ти донесе късмет. А ние обожаваме това, което правим. Работим от сърце, не даваме толкова воля на мозъка.

- Без значение какъв бизнес управляваш, винаги има добри и лоши моменти. Кога беше най-трудният период за Dsquared2?

- Трудната част беше в самото начало, стартирането на бранда. Но ние се разраснахме и прочухме плавно. Така че не е имало момент, когато от супервисоко да паднем на суперниско положение. Разбира се, че покрай пандемията и прочее имаше лоши моменти, но това беше световна драма. Смятаме, че сме доста устойчиви и последователни, което е и позитивното в случая.