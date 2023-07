Преди появата на бебето бременната Риана показа коремчето си в къса пола (Снимки)

Бременната 35-годишна Риана беше видяна да се наслаждава на снежен конус пред вилата ѝ, докато беше в родния си Барбадос през уикенда.

Носителката на "Грами" беше заснета боса на карибския остров в събота, позирайки със сладкото лакомство в ръка. Pregnant Rihanna shows off baby bump in short shorts and crop top in Barbados https://t.co/waIFfsbbxc pic.twitter.com/kDDFN7TX8x — Page Six (@PageSix) July 2, 2023

Тя беше облечена небрежно в черен топ и разкопчана дънкова мини пола, която излагаше на показ растящия си корем, предаде vesti.bg.

Със сламена шапка Риана развя естествената си вълнообразна коса. Певицата все пак успя да изглежда бляскаво, като добави червено червило. Тя носеше диамантено колие и подходяща гривна.