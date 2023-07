Български пожарникари поздравиха с танц 8-годишно момиченце (Видео)

Пожарникари поздравиха със забавен танц 8-годишно момиченце. А видеото, в което те са запечатани, е дело на Йордан Желев и е посветено на малката Сиси, която завършва 1 клас. Тя е един от феновете на отбора по пожароприложен спорт.

"Специален поздрав за нашата малка приятелка Сиси от най-готините и най-бързите пожарникари", казва един от мъжете в униформа и той и всички негови колеги започват да танцуват.

Клипчето е заснето пред казанлъшката пожарна.

Кадрите станаха хит в социалните мрежи.

Само преди дни отборът на България по пожароприложен спорт, в който основно участие взимат представители от Старозагорско, се завърна с поредните златни отличия от международно състезание в Словакия, предаде NOVA.