Виктория и Дейвид Бекъм празнуват 24-тата си годишнина

Виктория и Дейвид Бекъм празнуват 24 години заедно.

Бившият футболист и певицата отбелязаха семейния празник с романтични спомени, които споделиха в Инстаграм профилите си.

"24 години и още толкова. Най-добрата съпруга, майка и партньор за пиене (през повечето време). Честита годишнина, обичам те толкова много!", написа Дейвид под снимка с Виктория от 1999 г. View this post on Instagram A post shared by David Beckham (@davidbeckham)

Виктория пък сподели тяхно видео от същата година. "Обичам те много", пише певицата. View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Дейвид и Виктория Бекъм са женени от 1999 г. Двойката има четири деца - Харпър, Ромео, Круз и Бруклин.