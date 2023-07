Майката на Джей Зи се ожени за дългогодишната си приятелка (Видео)

Майката на Джей Зи Глория Картър се ожени за дългогодишната си приятелка Роксана Уилтшир. Сватбеното тържество се състоя през уикенда в нюйоркския квартал "Трайбека, пише TMZ.

На сватбата присъстваха Джей Зи и Бионсе, Кели Роуланд, Тена Ноулс-Лоусън, Тайлър Пери, Робин Робъртс, както и техни приятели, и роднини.

Блу Айви - най-голямата дъщеря на Бионсе и Джей Зи бе облечена с дълга копринена рокля в цвят градинско зелено. Колкото до голямото събитие - още през 2017-а Джей разкри, че майка му е лесбийка в песента "Smile".

"Майка на четири деца, която е лесбийка. Трябвало е да се преструва дълго време, да се крие. Срамът от обществото и болката бяха твърде много, за да ги понесе."

По време на участието си в поредицата "My Next Guest Needs No Introduction" на Дейвид Летерман по "Нетфликс" изпълнителят на "Run This Town" разкри, че всъщност е плакал от радост, когато майка му е споделила, че се е влюбила.

"Представете си, че трябва да изживеете живота си като някой друг. Въпреки това тя седна срещу мен и ми сподели, че мисли, че е влюбена...Разплаках се, защото бях щастлив за нея, че вече е свободна", разкри той.

По време на разговор в подкаста "D'Usse Friday" през 2017-а г-жа Картър разказа за момента, в който се е разкрила пред сина си, от своя гледна точка, предаде Дир.бг.

"Седях и просто в един ден му казах. Започнах да му споделям коя съм всъщност. Разказах му какъв живот съм имала...Той се разстрои, мислейки си, че съм имала ужасен живот. Но аз му отговорих, че не е така, просто е бил различен. Това го мотивира да напише песен."