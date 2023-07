На парти Ким Кардашиян флиртувала с бившия мъж на Жизел Бюндхен

Ким Кардашиян изживя дива нощ на пищно парти, организирано от милиардера Майкъл Рубин в Хемптън. Поводът е бил 4-и юли. 42-годишната звезда призна в Twitter, че е изпила 11 шота, а източник на "DailyMail" съобщи, че е била хваната да флиртува с Том Брейди. На партито двамата са показали близост, а по-рано бяха засечени да плажуват заедно. View this post on Instagram A post shared by Tom Brady (@tombrady)

Том бе женен за бразилския супермодел Жизел Бюндхен. Ким пък финализира развода си с Кание Уест, почти две години след като подаде молба. Бившата двойка беше женена в продължение на седем години и има четири деца: Норт, Сейнт, Чикаго, и Псалм. След развода тя излизаше за кратко с комедиантът Пийт Дейвидсън. Пред "ET" близък до реалити звездата заяви, че тя "е отворена да се среща отново и да се показва."

Междувременно Том и бившата му съпруга Жизел шокираха света през октомври миналата година, когато обявиха, че ще се разделят след 13 години брак. Двамата имат две деца - Бенджамин и Вивиан.

За първи път Ким и Том се заговори, след като няколко издания съобщиха, че тя иска да купи ваканционен дом близо до този на Том на Бахамите, предаде dir.bg.

Колкото до 11-е шота на Ким - тя започна отново да пие едва в края на миналата година, като каза на феновете си, че "трябва да се отпусне малко". Но през 2017-а отсече, че "мрази вкуса на алкохола".