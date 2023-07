Посланик Джозепина Дзара: Елате с мен в Равело и оставете сърцето си там

В Сицилия не съществува посредственост, нито разумност, затова празнувайте живота днес, съветва италианската посланичка

VIP гид е новата рубрика на “24 часа”, в която чуждестранни посланици представят държавата си като туристическа дестинация за българи. Техни превъзходителства влизат в ролята на екскурзионни водачи, промотирайки родината си, като по свой избор представят пет места, които да посетим, пет неща, които да правим, и пет ястия, които да пробваме. В днешния брой по един неповторим и емоционален начин италианската посланичка Джозепина Дзара ни води от Рим на юг, като на всяко от петте места предлага по още пет специални спирки, а активностите и ястията в това очарователно пътешествие са според дестинациите, но всъщност на брой са много повече.

Джузепина Дзара е посланик на Италия у нас от януари 2021 г. Това е вторият път, в който служи в България. В периода 1994-1998 г. е първи секретар в посолството на Италия в София, отговарящ за икономическия сектор, двустранните търговски отношения и консулските въпроси. Дипломирана по специалност “Политически науки и международни отношения” с пълно отличие и грамота през 1988 г., с две научни разработки по финанси и международно право, започва дипломатическата си кариера през март 1991 г. Посланик Джузепина Дзара

Между 1998 и 2002 г. е съветник по политическите въпроси в посолството на Италия в Канада. След това ръководи многостранен отдел в Министерствотo на външните работи на Италия, където работи по преговорите с Парижкия клуб по преструктуриране на външния дълг. В периода 2006-2009 г. е първи съветник в Постоянното представителство на Италия към ООН в Ню Йорк, член на италианската делегация в Съвета за сигурност (2007-2008). От 2010 г. до 2015 г. е ръководител на многостранен отдел в Генерална дирекция “Глобални въпроси” в италианското външно министерство. От 2015 г. до 2018 г. е била дипломатически съветник на министъра на инфраструктурата и транспорта, а в периода 2018-2019 г. е дипломатически съветник на министъра по европейските въпроси. До назначението в София е национален координатор по макростратегията на ЕС за Алпийския регион и член на всички междуправителствени комисии по въпросите на трансалпийските връзки, сред които проектите за високоскоростния влак Торино – Лион и прохода Бренер.

5 места, които да посетим

Всеки избор винаги предполага отказ, а в случая с местата, които трябва да бъдат посетени в Италия, е много сложно да се посочат само 5. Очевидно бих изброила десетки, ако не и стотици, така че ще приложа географски критерий, като се огранича до Южна Италия – от Рим надолу, с обещание за втора среща за частта от Рим на север. Готови ли сте да пътувате из Италия с мен? Тръгваме!

1.Рим

Никое пътуване до Италия не може да започне без града, който смятам за най-красивия в света. Столицата на Италия, център на историята на нашия полуостров и център на Римската империя, както и седалище на папата във Ватикана и всички шедьоври, създадени през вековете. Рим се изминава пеша, защото на всяка крачка има парче история, но съм сигурна, че читателите вече познават най-известните места, затова ще ви дам няколко “по-скрити” предложения. Много е трудно в случая да се огранича до 5, но ето:

- Музеят “Палацо Масимо але Терме”, където се съхранява най-красивата колекция от римски статуи, барелефи и мозайки. Музеят “Палацо Масимо але Терме” Не бива да се пропускат две произведения: бронзовата статуя “Боксьор в почивка” и фреските в градината на Ливия (съпругата на император Август).

- Църквата “Санта Мария дела Паче” с обителта на Браманте – изключителен архитект от XV в., родом от Урбино, великолепен град и перла на Ренесанса, за който ще ви разкажа при следващата ни среща. Вътре в малката църква има великолепна творба на Балдасаре Перуци и две много редки фрески на Рафаело.

- Църквата “Сант'Иво ала Сапиенца” – абсолютен шедьовър на Боромини, най-великия бароков архитект, чийто фенер е кулминацията на едно изучено до най-малкия детайл архитектурно произведение със схема с обърнати и застъпващи се триъгълници в един съвършен пример за пълни и празни пространства.

- Църквата “Санта Мария дел Пополо”, където се намира вероятно единственият пример за архитектурния дизайн на Рафаело в параклиса “Киджи”, но където ще можете да се насладите и на параклиси, изрисувани от Перуджино през XV в. и украсени с платна на Караваджо през XVII в.

- Темпието Браманте в църквата “Сан Пиетро ин Монторио” на хълма Яникул. Може би съвършеният пример за ренесансова архитектура. Виждали ли сте платното на Рафаело (който също е от Урбино) “Обручение Богородично”, съхранявано в галерията “Брера”? Това, което е на заден план в картината, е Темпието (малкият храм). Излизайки от църквата, завийте зад ъгъла и се качете няколко метра нагоре до площада над фонтана “Акуа Паола”, за да видите целия Рим в краката си. Това е първоначалният кадър от филма “Великата красота”. Темпието Браманте На заден план в картината “Обручение Богородично” от Рафаело се вижда Темпието

2.Неапол

До Обединението на Италия това е столицата на Кралството на двете Сицилии и първокласен културен център, задължителна спирка на Гранд Тур през XVIII век. Градът на един от най-изисканите дворове в Европа, където е построен първият оперен театър, както го разбираме днес. А също и първият музей с всеобхватен характер, който да съхранява колекцията “Фарнезе”, пристигнала в Неапол по времето на крал Карлос през 1734 г. Какво да видите?

- Кралският дворец и театъра “Сан Карло” и “Пиаца дел Плебишито”. Салонът на Неапол, където от едната страна елегантните търговски улици се разклоняват от Via Toledo, Via Chiaia и Via dei Mille, а от другата се спускате към крайбрежната улица Via Caracciolo до замъка “Кастел дел'Ово”. Театърът “Сан Карло”, построен като Придворен театър, е с пряк изглед към градините на кралския дворец.

- Нос Позилипо. Вземете скутер под наем и се насладете на едно от най-красивите места в света, като тръгнете от плажа Мерджелина и невероятния дворец “Палацо Дон'Анна”, който потапя основите си в морето.

- "Виа дей Трибунали". Основният декуманус на гръко-римското устройство на града – от Пиаца дел Джезу, където един срещу друг се намират средновековният манастир “Санта Киара” с известния си и уникален мозаечен клоатър и църквата “Джезу нуово”, един от най-добрите образци на барока в Италия, до площад “Сан Доменико Маджоре”, където след кратка пауза в сладкарницата Scaturchio можете да посетите Капапела ди Сан Северо и да продължите до улица San Gregorio Armeno с неговите работилници за коледни украси и площад Piazza San Gaetano, като задължително трябва да спрете на площад Piazza Sisto Riario Sforza до двореца “Монте ди Пиета”, където се съхранява може би най-красивата творба на Караваджо – “Мадона дела Мизерикордия”.

- Музеят “Каподимонте” е сред най-богатите в Италия с много известни картини. Бил е извънградската резиденция на неаполитанските крале. Те са имали и една още по-красива в Казерта, с чудесни градини. Построена е преди “Версай” от арх. Ванвители и все още е напълно обзаведена. Насладете се на разкошотията на неаполитанския двор.

- Археологическият музей. Можем да се насладим на великолепната скулптура Херкулес Фарнезе и някои от най-красивите каменни мозайки от римско време, включително и от Помпей.

3. Амалфийското крайбрежие

Амалфийското крайбрежие, което дължи името си на Амалфи – древна и могъща морска република, е повече от физическо място, то е състояние на духа. Когато пристигнете във Виетри от Салерно, светът се разтваря и сърцето ви започва да диша. Амалфи

От Четара до Позитано се вижда поредица от предградия и малки плажове, магазинчета и рибни ресторанти, скрити вили с изглед към морето, цъфтящи градини, лимонови тераси и лозя. Въоръжете се с търпение по криволичещия път и спирайте от време на време, за да се любувате на красивия пейзаж. Важното тук е пътуването, а не дестинацията, защото след всеки завой има друго, още по-красиво селце.

Отидете в Равело и ще се почувствате в рая, особено след като посетите вила “Руфоло” и опитате лимоновите профитероли. Там са отсядали Вагнер и Грета Гарбо, а Гор Видал е имал своя вила. Целият свят дискретно е минал през Равело и е оставил сърцето си там.

4. Палермо

Това е един от най-красивите и очарователни градове в Италия, сърцето на една прекрасна област – Сицилия, който ви омагьосва и съблазнява с триумф от цветове, аромати, спомени, култура и красота. Град, в който е невъзможно да не бъдете запленени от изисканото гостоприемство, учтивостта на хората и силата на щедрата земя. Навсякъде се откриват пластове от хилядолетен живот – от финикийците през гърците, арабите, норманите и византийците, испанците... Всички те са оставили незаличими следи, които са трансформирани и вписани в един грандиозен контекст; от джамията, която се превръща в църква, а след това в музей, до кралския дворец с византийски мозайки и арабски настилки, бароковите дворци със своето великолепие, манастирите, където сръчни ръце са правили сладкиши...

Както казва принцът от остров Салина в романа “Гепардът” (автор Джузепе Томази ди Лампедуза) на един объркан граф от област Пиемонт, дошъл да му предложи сенаторското място: “Сицилианците не искат да бъдат по-добри, защото вярват, че са богове”. В Палермо човек може да го разбере. Изглед от Палермо

- Дворецът “Палацо деи Нормани” и палатинската капела ще ви оставят с отворени уста. Ще разберете, че истинските крале на острова са били норманите, а не бурбоните, които са били твърде далеч в Неапол.

- Дворецът “Палацо Ганджи”, където се развива действието на сцената с бала на Гепарда на великия режисьор Лукино Висконти. Той е ревниво пазен от принцовете Валгуарнера и обзаведен така, както никога не е бил обзавеждан дори кралски дворец.

- Улиците “Виа Македа” и “Виторио Емануеле” до двореца “Палацо Абателис”, където се намира музеят с красивата картина “Дева Мария Анунциата” на Антонело да Месина и мраморният бюст на Елеонора Арагонска, изваян от Франческо Лаурана през 1468 г. Накрая ще се озовете при “Палацо Киаромонте-Стери” и “Палацо Бутера” от едната страна и средновековната катедрала от другата, където са гробовете на норманските крале, а също и на Фридрих II, който завзел Йерусалим без бой и дарил на Южна Италия първата конституция през 1231 г.

- Църквата и манастирът “Санта Катерина” в “Санта Мария дел'Амиральо”, известна като Марторана, на площад “Претория”. Сърцето на Палермо – уникален архитектурен комплекс, в който ислямът и католицизмът са съжителствали през вековете.

- “Сан Джовани дели Еремити” със средновековния си клоатър и градините с нар остава едно от най-духовните места в града.

5. Таормина

Намираме се на противоположната страна, в същата област, но с различна култура. Тук господства вулканът Етна и променя характера на града. Отседнете нависоко, а не в Джардини-Наксос, където ще отидете на плаж. Разходете се по главната улица на селцето, посетете театъра, изпийте един аперитив в Hotel Timeo със заснежения връх Етна отпред, а след това се отправете към Ното и неговия великолепен барок, както и “Вила дел Казале” на “Пиаца Армерина”, където ще откриете най-красивите настилки от каменни мозайки, които някога сте си представяли. И ще видите колко модерни са били римските жени по бикини!

5 неща, които да правим

1. Между занаятите и модерното изкуство в Рим. Разхождайки се из италианската столица, потърсете малките бутици, които възобновяват традициите на занаятчийските работилници, като бижутата Percossi Papi или Co.Ro, а също и тъканите с оригинални щампи на Roi di Lac. Ако се интересувате от съвременно изкуство, препоръчвам галерия Spazio Nuovo.

2.Потърсете стари мебели, намерете перфектната вратовръзка в Неапол

Неапол е Меката на мъжката елегантност, там шивачите са най-добрите в Италия. Хубавият костюм няма характер без перфектната вратовръзка. Бутикът Marinella на “Пиаца Витория” е с много дълга традиция, там ще намерите изключителен вкус и феноменално обслужване. След това можете да се посветите на търсенето на трудно откриваеми мебели от великата традиция на неаполитанските дърводелци в ценните антикварни магазини около Via Carlo Poerio и Piazza dei Martiri. В Неапол задължително трябва да се отбиете и в Caffe Gambrinus, едно от историческите кафенета на Италия, което все още пази непокътнати мебелите и огледалата, както и великолепния вкус на своите огромни по обем сладкиши, които ние, на юг, наричаме “пастички”.

3. В Позитано поръчайте сандали при Джовани, танцувайте до зори в l’Africana.

Докато сте по Амалфийското крайбрежие, непременно си направете разходка с лодка до заливчето Фиордо ди Фуроре, където Роселини и Анна Маняни са имали къща и където можете да танцувате до зори в l’Africana. Преди това си поръчайте ръчно изработени сандали при Джовани в Позитано зад малката църква. Отседнете в Праяно, така, когато се събудите сутринта и отворите прозорците си, ще виждате Позитано пред себе си. Изпийте един аперитив на площада в Амалфи пред средновековната катедрала с клоатъра “Киостро дел Парадизо”, вечеряйте с изглед към морето в Сан Пиетро или в Le Sirenuse, семейната къща на неаполитанските благородници Серсале. И на тръгване не забравяйте да си купите ликьор лимончело!

4. Вземете лодка в Мондело и намерете антични корали от Шака

Щом сте в Сицилия, трябва да се повозите с лодка от Мондело около нос Гало до Изола деле Фемине или да се разходите пеша сред вилите в стил ар нуво в Мондело. Може да си купите керамика от Калтаджироне или от красивите корали от Шака, от които могат да се намерят само антични, защото сега са защитени.

5. Качете се до Етна

Когато сте в Таормина, може да отделите един ден и да предприемете изкачване по склоновете на Етна (където през зимата дори можете да карате ски с изглед към лазурното море долу). По заснежените склонове на Етна може да карате ски с изглед към морето

5 ястия, които да опитаме

1. Пържени тиквени цветове, пълнени с моцарела и аншоа, кюфтета от варено месо,

филе от риба треска, спагети “тонарели” качо и пепе, паста със сос карбонара и паста със сос аматричана (спори се дали с къса или дълга паста и борбата е голяма!)... Кюфтета от варено месо

Изборът какво да се яде в Рим е безкраен. Градът има изключителни кулинарни предложения, но избягвайте туристическите места. Аз винаги се храня в няколко добре познати заведения, които посещавам от години. Едното е Osteria del Sostegno, където предлагат изключителна паста със сос аматричана, а в зависимост от сезона – талиолини с манатарки или артишок “ала романа”. Другото е Enoteca Spiriti на “Пиаца ди Пиетра” (още едно изключително място, което трябва да посетите: храм, построен от император Адриан, от който е останала непокътната цяла редица колони).

Препоръчвам ви и да отидете в гетото, където можете да опитате артишок ала джудия. И ако успеете да си намерите място, ресторант Armando al Pantheon. Артишок ала джудия

2. Пица “Маргарита” е измислена в Неапол, но моцарелата трябва да е от Кампания

Неапол е центърът на пицата и пържената храна, но също така и на някои уникални десерти. Препоръчвам пицария Port’Alba, както и 50 Kalo на Чиро Салво на площад Sannazzaro, а също и Starita в квартал “Матердеи”, или пък Gino Sorbillo.

Пицата “Маргарита” е измислена тук в чест на херцогиня Маргарита, а моцарелата трябва да е изцяло от област Кампания, от краве мляко, защото вариантът с биволско, който е много вкусен, е съвсем друго нещо.

Десертите? Баба (ударението е на крайната гласна - б.р.) с ром, сфолятела, пастички “дипломатика”... Неаполитанските сладкарници са истинско тържество, а сладкишите са по-големи, отколкото на други места. Но ако искате да се поглезите, отидете в магазина за висококачествен шоколад: Gay Odin и опитайте бонбона Vesuvio...

3. Спагети със сос от аншоа в Четара

Ако сте в Четара, отидете непременно в ресторанта Convento, за да хапнете спагети със сос от аншоа на готвача Паскуале Торенте – производството му е уникално по рода си.

4. Аранчини, сардини, каноли...

Аранчини

Сицилия има най-изтънчената кухня в Италия, която в Палермо пък има най-разкошните си вариации благодарение на начина на живот на аристокрацията през вековете, богатството на селскостопанското производство и напластяването на култури. По улиците може да се насладите на “фунийките” с пържена риба или на аранчини с ориз и крокети. В ресторантите предлагат сардини “сарде а бекафико”, тимбало с патладжани, пайове с месо и риба, запечени на фурна зеленчуци... Пробвайте сицилианските каноли и касата, сладоледите и всички сладкиши с бадемово тесто. Каноли

5. Бриош с гранита и пълнени калмари в Таормина

В Таормина закусвайте бриош с гранита (бадеми, черници, лимон...) и след това вечеряйте отново в града на някоя от терасите, откъдето в далечината се вижда гребенът на вулкана. Какво да изберете? Пълнени калмари, паста с рибни филета, каноли и сладолед. В Сицилия всичко е възхвалявано, посредствеността не съществува, нито пък разумността. Празнувайте живота днес!