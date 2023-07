Четири албума на Тейлър Суифт влязоха в челната десетка на класацията Билборд 200

Четири албума на Тейлър Суифт намериха място в Топ 10 на класацията Билборд 200, с което американската певица става първата изпълнителка с подобно постижение, съобщи сайтът на изданието и БТА.

Тя оглавява чарта с презаписаната версия на албума си "Speak Now" от 2010 г. От тавата за едноседмичния период на отчитане са продадени 716 000 еквивалентни албумни единици.

В Топ 10 на Билборд 200 влизат още три албума на Тейлър Суифт - Midnights (пето място), "Lover (седмо място) и "Folklore" (десето място).

Единственият друг жив изпълнител, отбелязвал подобно постижение, е Хърб Алпърт. През 1966 г. американският тромпетист намира място в Топ 10 с четири свои албума - "Going Places" на второ място, "Whipped Cream & Other Delights" на трето, "South of the Border" на девето и "The Lonely Bull" на десето.

През 2016 г. в челната десетка на Билборд 200 влизат едновременно пет албума на американския певец и музикант Принс, но това се случва след неговата смърт.

След като презаписаната версия на "Speak Now" оглави класацията Билборд 200, Тейлър Суифт вече има 12 албума, покорявали върха на престижния музикален чарт. Певицата изпреварва Барбра Стрейзанд, която има 11 албума, заемали първото място, и се изравнява с рапъра Дрейк. По този показател първенци са "Бийтълс" с 19 албума, следвани от рапъра и продуцент Джей-Зи с 14.

Втората позиция в албумната класация на "Билборд" остава непроменена спрямо предходната седмица и се заема от кънтри певеца Морган Уолън със 104 000 продадени еквивалентни единици от тавата му "One Thing".

Първенецът от миналата седмица, рапърът Лил Уиз Върт, е отстъпил на трето място с 61 000 продадени еквивалентни единици от албума "Pink Tape".

Четвъртата позиция заема мексиканския рапър Песо Плума с 59 000 продадени еквивалентни единици от албума "Genesis".

В Топ 10 на Билборд 200 влизат още "Dangerous: The Double Album" на Морган Уолън (шесто място), "SOS" на певицата Сиза (осмо място) и "A Gift & a Curse" на рапъра Гъна (девето място).