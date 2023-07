Линдзи Лоън стана майка за първи път.

Актрисата и съпругът й Бадер Шамас посрещнаха първото си дете, син на име Луай, пише Page Six.

Момченцето е родено в Дубай, където двойката живее.

Луай е арабско име, означава "щит, защитник".

Звездата от "Капан за родители" обяви бременността си през март, публикувайки бебешко боди с надпис "Идва скоро". View this post on Instagram A post shared by Lindsay Lohan (@lindsaylohan)

Лоън и Шамас обявиха връзката си през февруари 2020 г., а през 2021 г. се сгодиха.

Двойката сключи брак тайно през април 2022 г.