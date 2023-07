Меган Фокс и Машин Гън ще се женят?

След тежкият период, през който минаха, Меган Фокс и Машин Гън се върнаха "в правия път".

Изглежда посещението при терапевт е помогнало, тъй като двойката отново заговори за своята бъдеща сватба.

Припомняме, че през зимата Меган пусна в социалните мрежи закодиран текст, който накара феновете й да си мислят, че Машин й е изневерил: "Можеш да усетиш вкуса на нечестността". Всъщност това е част от песента на Бионсе, която направи в чест на Джей Зи, който й бе изневерил преди шест години.

След това описание по-наблюдателните последователи на Мегън и Машин Гън пък споделиха, че са ги засекли пред кабинет за брачни консултации, информира "Mirror". Machine Gun Kelly Goes Wild Over Megan Fox’s Bikini Photos – Billboard

Welcome to the jungle. Machine Gun Kelly went absolutely feral over Megan Fox’s recent bikini photo shoot, for which she posed like a wild animal perched in the trees. In the images shared to Fox’s Insta… pic.twitter.com/z9ylS5Cmgx — Dr.LyndaBarnes (@MrsBarnesII) July 17, 2023

Сега обаче източник съобщи за изданието, че плановете за сватба отново са в ход.

"На прав път са. След терапията, на която се подложиха пожънаха значителен успех във връзката си. Изграждат отново счупеното доверие и говорят за сватба", коментира запознат със ситуацията източник пред "Us Weekly".

Преди месеци, когато гръмна новината, че са разделени, техни близки коментираха за "People", че бавно и полека се опитват да възстановят отношенията си, а Машин правел всичко по силите си.

Въпреки това тогава техните приятели не били убедени, че връзката им ще просъществува, пише dir. A Timeline of Machine Gun Kelly & Megan Fox’s Relationship https://t.co/qBJAulTGvV pic.twitter.com/APsWdLlWNK — BluePurple Records (@BluePurpleMusic) July 18, 2023

Иначе двамата се запознават през 2020-а по време на снимките на филма "Midnight in the Switchgrass". Две години по-късно вече лудо влюбени, те се сгодяват.