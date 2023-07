Виктория Бекъм изпя песен на „Спайс Гърлс“. Ще се събере ли групата? (Видео)

Виктория Бекъм отново изпя песен на група „Спайс Гърлс“ по време на караоке, съобщи порталът Ти Ем Зи.

Бекъм, която беше известна като член на „Спайс Гърлс“ с псевдонима Пош Спайс, публикува видео вчера, в което тя пее песента „Say You'll Be There“ по време на караоке излет със съпруга си Дейвид Бекъм.

„Подгрявам гласа си в Маями! Предстоят още неща!“, написа тя в социалните мрежи.

На този ден преди една година Бекъм също изпя песен на „Спайс Гърлс“ в друго караоке. След вчерашното видео феновете вече спекулират, че е възможно известната група да се завърне за още концерти в пълен състав. View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Звездата обаче беше единствената сред бившите членове на групата, която не се включи в турнето на „Спайс Гърлс“ във Великобритания през 2019 г. Въпреки усилията на феновете и останалите изпълнителки от състава тя да се присъедини към турнето, Бекъм е настояла, че е твърде заета с други начинания и просто не може да се ангажира с концерти, предаде БТА.

Последният път, когато „Спайс Гърлс“ се представи в пълния си състав, беше през 2012 г. по време на Олимпийските игри в Лондон. Оттогава насам Бекъм е насочила вниманието си върху други инициативи като своята модна линия.