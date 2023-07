Цветът на българския алтернативен рок превзема Варна на 8 и 9 септември. Фестивалът Rebel Rebel се връща със своето трето издание - By The Sea, в което ще се включат 8 банди. "Aнимационерите", Greesh, Hellion Stone, Lek City Case, No More Many More, Scotopia, Soundpropnet, Trope.

Събитието е единственият фестивал у нас, в който на една сцена в два поредни дни звучи само българска авторска музика. Еднодневните билети са по 20 лв., а за двата дни са по 30 лв. Деца до 13 години влизат безплатно.