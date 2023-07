Ще запомним Шиниъд О'Конър като ирландска икона и природна стихия

Шиниъд О'Конър, талантливата ирландска певица и авторка на песни, която стана суперзвезда в средата на 20-те си години и беше известна както с личните си борби и провокативни действия, така и с яростната си и изразителна музика, почина в сряда на 56 години. Ето няколко известни и недотам известни факти от нейния бурен и завършил без време живот.

Има трудно детство

О'Конър е родена на 8 декември 1966 г. в Дъблин. Имала е трудно детство, с майка, за която твърди, че е била жестока и я е насърчавала да краде от магазини. Като тийнейджърка тя прекарва известно време в спонсорирана от църквата институция за момичета, където според нея пере дрехите на свещениците без заплащане. Но една монахиня дава на О'Конър първата ѝ китара и скоро тя пее и свири по улиците на Дъблин, като влиянията ѝ варират от Боб Дилън до „Сузи енд дъ баншийс“.

Славата я спохожда с първия албум

Изпълненията ѝ с местна група привличат вниманието на малка звукозаписна компания и през 1987 г. О'Конър издава плочата „The Lion and the Cobra“, която се продава в стотици хиляди копия и включва хита „Mandinka“, задвижван от хард-рок китарен риф и пронизителните вокали на певицата. О'Конър, тогава 20-годишна и бременна, е съпродуцент на албума. „Предполагам, че музиката ме спаси“, казва тя в интервю за вестник „Индипендънт“ през 2013 г. „Нямах никакви други способности, а за момичета като мен нямаше никаква подкрепа в обучението, не и в Ирландия по онова време. Беше или затвор, или музика. Извадих късмет.“

Радва се на успехи и признание

През 1990 г. се превръща в сензация с кавъра си на баладата на Принс “Nothing Compares 2 U” - едно разтърсващо изпълнение, което оглавява класациите от Европа до Австралия и е подсилено от промоционален видеоклип, в който сивооката О'Конър е в интензивен близък план. „Nothing Compares 2 U“ получава три номинации за „Грами“ и е водещото парче в прочутия ѝ албум „I Do Not Want What I Haven't Got“, което кара сп. „Ролинг стоун“ да я обяви за изпълнител на годината през 1991 г. „Тя доказа, че един изпълнител може да откаже да прави компромиси и въпреки това да се свърже с милиони слушатели, жадни за музика със съдържание“, пише списанието. Този албум получава и "Грами" същата година като най-добро алтернативно музикално изпълнение.

Сред другите музикални постижения на О'Конър са албумите „Universal Mother“ и „Faith and Courage“. През кариерата си получава общо осем номинации за „Грами“, от които печели само споменатата по-горе.

Преди да умре, Шиниъд е била напът да издаде нов албум, а може би и филм, съобщи представляващата я продуцентска компания „67 Мениджмънт“. „Тя завършваше работата по новия си албум, обмисляше нови дати за турне за 2024 г. и възможността за заснемане на филм, базиран на нейната книга“, се казва в изявлението. През 2021 г. певицата издаде мемоари, наречени „Спомени“.

Изнесе концерт в София през 2011 г.

Шиниъд О'Конър изнесе концерт в София на 22 юни 2011 г. в Зала 1 на НДК. Тя зарадва българските си почитатели с присъщите й дълбочина и стил на изпълнение. За продължилото около два часа акустично шоу на сцената й помагаха дългогодишният китарист на групата й Стийв Куини (за когото е била омъжена) и Кийрън Кийли (пиано, акордеон и китара). Някои от изпълненията си певицата посвети на децата си, брат си Джон, Боб Дилън, приятели, а най-трогателното беше това за починалата й майка, което предизвика сълзите на певицата и тя не успя да завърши до край песента "If u ever". Въпреки това, през цялото време ирландката демонстрира и чувство за хумор, стоя на сцената изключително непринудено и естествено. На финала изпълни емблематичната си песен "Nothing compares 2 u" и благодарствената "Thank You for Hearing Me". След това последва бис от три песни.

Води война с католическата църква

Критикувайки Римокатолическата църква много преди да се появят твърденията за сексуални посегателства от свещеници, О'Конър влезе в заглавията на вестниците през октомври 1992 г., когато разкъса снимка на папа Йоан Павел II по време на участието си в предаването “Saturday Night Live” на NBC и заклейми църквата като враг.

През 1999 г. О'Конър предизвиква скандал в Ирландия, когато става свещеничка на отцепническата Латинска тридентска църква - позиция, която не е призната от основната католическа църква. В продължение на много години тя призовава за пълно разследване на ролята на църквата в прикриването на злоупотреби с деца от страна на духовници. През 2010 г., когато папа Бенедикт XVI се извини на Ирландия, за да изкупи вината си за десетилетията злоупотреби, О'Конър осъди извинението, че не е достатъчно задълбочено, и призова католиците да бойкотират месата, докато не се проведе пълно разследване на ролята на Ватикана.

“Хората предположиха, че не вярвам в Бог. Това изобщо не е така. Аз съм католичка по рождение и култура и бих била първата на вратата на църквата, ако Ватиканът предложи искрено помирение”, пише тя във “Вашингтон пост” през 2010 г. През 2018 г. О'Конър обаче обяви, че е приела исляма и ще носи името Шухада' Давит, по-късно Шухада Садакат - въпреки че в професионален план продължава да използва Шиниъд О'Конър.

Извън всичко това, през целия си живот тя симпатизира на вярата на растафарианците и дори издава реге албум „Throwdown Your Arms“ през 2006 г.

На нож е с колегите

Враждува с Франк Синатра заради отказа й да позволи изпълнението на американския химн „The Star-Spangled Banner” на едно от шоутата си. “Бих й сритал задника”, коментира тогава Синатра. Шиниъд също така обвинява публично Принс, че я е заплашвал физически.

През 80-те е приятелка с „Ю Ту“, Боно я окуражава в кариерата, а Едж записва с нея филмова музика. Впоследствие обаче в отношенията им настъпва разрив, най-вече около спора кой е новото лице на съвременната ирландска музика. Шиниъд заклеймява публично Боно и „Ю Ту“ като лицемери и измамници. Иначе е близка приятелка с Крис Кристоферсън и Боб Дилън.

Има екстремистки политически възгледи

През 1989 г. тя заявява подкрепата си за обявената за терористична организация Ирландска републиканска армия - изявление, което оттегля година по-късно. По същото време тя пропуска церемонията “Грами”, заявявайки, че тя е твърде комерсиална. Обръсва главата си в отговор на натиска на звукозаписните компании да бъде конвенционално бляскава - но политическите и културните ѝ позиции и проблемният ѝ личен живот често засенчват музиката ѝ.

През 2014 г. тя заяви, че се присъединява към ирландската националистическа партия “Шин Фейн” и призова лидерите ѝ да се оттеглят, за да може по-младо поколение активисти да поеме управлението. По-късно оттегли молбата си, припомня БТА.

Омъжва се четири пъти

Певицата се омъжва четири пъти; съюзът ѝ с консултанта по наркотиците Бари Херидж през 2011 г. продължава само 16 дни. О'Конър има четири деца: Джейк, със съпруга си Джон Рейнолдс; Ройзин, с Джон Уотърс; Шейн, с Донал Луни; и Йешуа Бонадио, с Франк Бонадио.

През 2000 г. тя обявява в списание “Кърв”, че е лесбийка. Година по-късно е сгодена за мъж - британския журналист Ник Сомерлад. През 2005 г. уточнява пред “Ентъртейнмънт уикли”, че е “три четвърти хетеросексуална, една четвърт гей”.

Демонстрира самоубийствени тенденции

Тя публично разказа за психичното си заболяване, като заяви, че е била диагностицирана с биполярно разстройство. През 2017 г. О'Конър публикува във Facebook видеоклип от мотел в Ню Джърси, където е живяла, в който казва, че е останала жива заради другите и че ако зависеше от нея, щеше да е “изчезнала”.

Когато синът ѝ тийнейджър Шейн се самоуби миналата година, О'Конър написа в Туитър, че “няма смисъл да живее без него” и скоро беше хоспитализирана. Последният ѝ туит, изпратен на 17 юли, гласи: “За всички майки на самоубили се деца” и препратка към тибетска мантра за състрадание.

Шиниъд бе „природна стихия“

Певицата Тори Еймъс беше сред многото музиканти, които отдадоха почит на О'Конър след внезапната й смърт в сряда, наричайки я “природна стихия“.

“Такава страст, такова силно присъствие и красива душа, която се бореше смело със своите лични демони”, каза Еймъс и добави: „Бъди в мир, скъпа Шиниъд, ти завинаги ще бъдеш в сърцата ни”.