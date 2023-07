Певицата Шер се включи в социалните мрежи, за да обяви, че пуска на пазара своя марка сладолед. View this post on Instagram A post shared by Cher (@cher)

Тя качи видео в социалните мрежи, като на фон звучи любимата й песен "Believe". В клипа се вижда камион за сладолед, с изображение на легендата и надпис "Cherlato". View this post on Instagram A post shared by Cher (@cher)

Все още не е ясно кога сладоледите ще бъдат налични, но в своя инстаграм профил певицата разкри как ще изглеждат.