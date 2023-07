Съпругата на Енрике Иглесиас му забрани да целува фенки на концертите си

Бившата тенис звезда Анна Курникова не може да преживее факта, че съпругът ѝ Енрике Иглесиас интимничи с феновете си, пише "RadarOnline". В продължение на години тя търпи испанския сърцеразбивач да качва момичета на сцената по време на концертите си и да ги целува. View this post on Instagram A post shared by Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

COVID-19 за кратко прекрати близостите, но след като вече приключи, 48-годишният изпълнител възобновява отново своята практика с целувки.

"Докато все още върлуваше COVID Анна все му повтаряше да спре да има такава близост с почитателките си", казва запознат пред "RadarOnline". "Междувременно тази есен той тръгва на турне с Pitbull и Рики Мартин и тя има съвсем реални опасения, че Енрике ще пипне нещо покрай целувките, които раздава", допълва още източникът. View this post on Instagram A post shared by Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

Но явно певецът няма намерение да спира. Близкият до семейството твърди, че с Анна са провели разговор, в който Иглесиас се противопоставил на забраната на жена си. "Целуването на феновете на сцената се е превърнало в запазена марка на Енрике", коментира той. View this post on Instagram A post shared by Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

След повече от 20 години заедно и три деца, двамата най-накрая минаха под венчилото и официално са семейство, предаде dir.bg. За Анна Енрике споделя: "Тя е страхотна майка. Невероятно е да гледаш какво прави една жена, когато майчиният инстинкт се задейства".