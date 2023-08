Холандец бяга от Амстердам до Киев, за да събере пари за линейки за Украйна (Снимки)

Холандски ултра бегач бяга от Амстердам до Киев, за да събере средства за благотворителност и да демонстрира колко близо е украинската военна зона до Западна Европа, съобщи Ройтерс.

Боас Крагшвейк започна бягането си на 22 юли и планира да измине 2500 км, като бяга по около 50 км всеки ден в продължение на 50 дни. Целта е да се съберат пари за купуване на линейки, които холандската благотворителна организация „Zeilen van Vrijheid“ („Платна на свободата“) ще откара в Украйна.

„Бягайки от Амстердам до Украйна, можем да покажем колко близо е тази война в действителност и се надяваме да привлечем вниманието на хората и да наберем много пари“, каза 28-годишният Крагшвейк за Ройтерс, преди да поеме на път.

Следван от своя мениджър и фотограф в каравана (в която те ще ядат и спят), Крагшвейк пробягва от 40 до 60 км на ден, в зависимост от разстоянието между градовете. Boas Kragtwijk running 2500 kms from Amsterdam to Maydan, Kyiv.



Крагшвейк, който в момента бяга в Германия, все още не е получил нито една пришка, каза неговият мениджър.

До този момент – 10 дни и около 500 км от началото на начинанието му, Крагшвейк е събрал 22 000 евро чрез своята страница „Ultra4Ukraine“ в платформата за благотворителност GoFundMe. Тази сума е почти достатъчна за една линейка, която струва 30 000 евро, пише БТА.

Движейки се на изток, Крагшвейк ще премине през Берлин и Варшава и се надява да достигне Киев през септември.