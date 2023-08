Микрофонът на Карди Би, който полетя към публиката, се предлага на търг (Видео)

Микрофонът на Карди Би, превърнат в оръжие по време на неотдавнашното ѝ шоу в Лас Вегас, сега се предлага на търг... и всичко това е за добра кауза.

Микрофонът, който рапърката хвърли в тълпата, всъщност принадлежи на аудиопродуцентската компания "The Wave" в "Града на греха" и собственикът ѝ разказа, че е решил да го продаде на търг в полза на няколко благотворителни организации.

Скот Фишър сподели пред TMZ, че е било доста лесно да се проследи "оръжието" след шоуто, защото на бялата лента в долната му част пише "MAIN" и той все още работи, въпреки че Карди го хвърли сред феновете си. Освен това Фишър уточни, че първоначалната му цена е била 1000 долара, но тепърва предстои да наддават.

Видеоклиповете, на които дивата мята микрофона, се разпространиха изключително бързо. Уви, в момента Карди е в списъка на заподозрените за нанасяне на телесна повреда, защото жена, която твърди, че е била ударена, е отишла в полицията и е съобщила за инцидента.

Припомняме, че докато изпълнителката на "I Like It Like That" изнасяше концерт бе залята с напитка на сцената от фен, пише Дир.бг.