Offset за Карди Би: Излъгах, че ми е изневерила, бях пиян

Offset излъга за Карди Би. Рапърът от Migos сподели в подкаста "Way Up With Angela Yee", че е бил пиян, когато я обвини в невярност миналия месец пред милионната си аудитория. В предаването я оприличи на "питбул". "Луда е, но я обичам", коментира той.

Припомняме, че неотдавна рапърът я обвини в изневяра. Във вече изтрита публикация той написа, че Карди го е "прецакала". В отговор тя заяви да не си играе с нея, пише "People".

След като страстите се поуспокоиха, Off излезе пред света и уточни, че жена му не му е изневерявала, просто в тогавашния момент е говорила "чашката" вместо него. Всъщност, за да стигнат дотук, е имало скандал, в който рапърът се ядосал до такава степен, че решил да излъже аудиторията си, само за да вбеси жена си. "Тази публикация, честно казано...няма какво да коментирам повече. Обичам Карди до смърт", призна Offset.

Освен че Карди предупреди да не си прави шеги с нея, тя призова на Story в Инстаграм съпругът й "да спре да се държи глупаво и да започне да се държи сериозно и адекватно". Публикацията на Off е изтрита, защото "в края на деня тези хора наистина не знаят какво се случва с нас", по негови думи, предаде dir.bg.

Припомняме, че двамата сключиха брак през 2017-а.

Но не само този скандал тегне на семейството.

Полицията в Лас Вегас разследва Карди Би за хвърлянето на микрофон върху публиката, причинило удари и наранявания. Преди няколко дни видеозапис, разпространен в социалните мрежи, показа как тя хвърля микрофона към зрител, който преди това я замери със съдържанието на чашата си. Във видеозапис човекът, който я залял, поднася извинения след намесата на охраната.

Междувременно полицията в Лас Вегас потвърди, че жена е подала сигнал за агресивно действие. Според жертвата на 29 юли 2023 г. тя е била ударена от предмет, хвърлен от сцената. Името на Карди Би не се споменава, но датата съвпада с тази на концерта й.

.