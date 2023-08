Холивудска звезда с подарък от България за 60 г., прати поздрави на Бербатов

Холивудската звезда Марк Стронг получи български подарък за 60-годишния си юбилей на 5 август. Това се случи по време на срещата му с футболния общественик Кирил Евтимов.

Двамата се видяха на стадион „Стамфорд Бридж“, където се проведе благотворителния Мач за Украйна, от който всички средства ще бъдат дарени за училища в раздираната от война бивша съветска република.

Британският актьор, добил световна популярност с участието си във филми като „Рокендрола“, „Шерлок Холмс“, „Кингсмен“ и др., получи за своя рожден ден английската версия на книгата „Празниците на българите с легенди и предания“ на Николай Ников.

По новия си български приятел Марк Стронг прати специални поздрави на Димитър Бербатов, с когото са играли заедно на SoccerAid преди една година.

Евтимов изгледа мача в компанията на световния шампион с Испания от Мондиал 2010 Жерар Пике. Бившият футболист на Барселона и Манчестър Юнайтед също ще може да се запознае с българската история, тъй като получи от бургазлията английски превод на книгата „40 легенди за чудесата на България“.

Благотворителната среща в Лондон, проведена между сборни формации, водени от Андрий Шевченко и Олександър Зинченко, завърши при резултат 2:2.

Покрай гостуването си на събитието Кирил Евтимов успя да се види и с други легенди на футбола и звезди от шоубизнеса, начело с неговия приятел Робер Пирес. Сред тях беше и световният шампион с Италия и носител на „Златната топка“ за 2006 г. Фабио Канаваро.

Изключително любопитна беше срещата на Евтимов с поп звездата Джеймс Артър, който дори поздрави на чист български със „Здравей, приятел“.

Певецът, който два пъти е гостувал у нас покрай различни инициативи, е усвоил няколко нашенски фрази от бившия си съквартирант в университета, който е бил българин.

Редица известни изпълнители са изпели свои песни на благотворителния мач на „Стамфорд Бридж“. Преди началото на двубоя публиката е била подгрята от бившата певица на „Спайс Гърлс“ Мел Си.

Британската звезда Том Гренън е пял на почивката. След края на срещата своето шоу са изнесли легендите от „Притендърс“, които са изправили феновете на крака със своите хитове като „Don't Get Me Wrong“, „I'll Stand by You“ и др.