Ученичка на Анакин Скайуокър, мексиканче е Исус Христос и другите сериали през август

“Асока” (Ahsoka, от 23 август по Disney+)

Поредният многосериен спиноф (страничен филм, но свързан с основата), продукт от вселената на “Междузвездни войни” по подобие на “Мандалорианецът”.

За първи път като главен герой се появява джедайката Асоки Тано - ученичка на Анакин Скайуокър, който после става Дарт Вейдър. Преди това може да бъде видяна в анимационната поредица “Войните на клонираните”.

Сега Асока се заема да разследва някаква заплаха, възникнала след падането на Галактическата империя. В главната роля е Росарио Доусън, дебютирала вече като въпросната джедайка в “Мандалорианецът”. Играе и Ларс Микелсен, познат ни от “Шерлок” и “Къща от карти”.

“Избраният” (El elegido, от 16 август по Netflix)

Екранизация по комикса “Американският Исус” на Марк Милър и Питър Грос за момче, което открива, че притежава способностите на Христос и трябва да започне битка с Антихриста. Но в серийната адаптация действието е пренесено от САЩ в Мексико.

“Зимният крал” (The Winter King, от 20 август по MGM+)

Екранизация по фентъзи трилогията на Бърнард Корнуел, която представя легендата за крал Артур и рицарите на Кръглата маса по коренно различен начин.

Свети Дерфел Могъщи, славен уелски воин, разказва легендата за това как Артур, незаконороденият син на крал Утер Пендрагон, се завръща от изгнание в построманска Британия, за да я спаси от нашествениците.

“Кучета от резервата” (Reservation Dogs, сезон 3,

от 2 август по Hulu)

Говори се, че това ще е последният сезон на драматичната комедия (драмеди) на Тайка Уайтити за група младежи от резерват на коренното население в Оклахома.

Те искат да се преселят в Калифорния и в името на това са готови дори да нарушават закона.

Заглавието е недвусмислена препратка към първия завършен филм на Куентин Тарантино Reservoir dogs, преведен у нас находчиво, но неправилно като “Глутница кучета”.

Всъщност той измисля заглавието, докато пише един диалог за сценария. Клиент във видеотека иска съвет от продавача какъв филм да си вземе. Онзи му препоръчва френския Au Revoir Les Enfants (“Сбогом, момчета”, военна драма). Клиентът се сопва: I don't wanna see no reservoir dogs (“Не искам да гледам някакви си псета от резервоара”). А изразът е идиом, който описва някакво безнадеждно положение.

“Странна планета” (Strange Planet, от 9 август по Apple TV+)

Комедиен научнофантастичен анимационен сериал, един от създателите на който е Дан Хармън, направил “Рик и Морти” и “Състуденти”. Разказва се за извънземни, които обитават друга планета, но всекидневието им твърде много напомня това на земята.

“Обезболяващо” (Painkiller, от 10 август по Netflix)

Социална драма за старта на епидемията от опиумна зависимост в САЩ, която тръгва, както се твърди, от фармацевтичната компания на семейство Саклър Purdue Pharma и агресивната реклама на обезболяващия препарат оксиконтин.

Лансират го като безопасен и е непредизвикващ пристрастяване. Скоро на същата тема имаше и сериал с Майкъл Кийтън.

“Само убийства в сградата” (Only Murders in the Building, сезон 3, от 8 август по Hulu)

Продължение на комедийната кримка за трима съседи, които не се познават първоначално, но се сприятеляват заради страстта си към трукрайм подкастите. Това са клипчета, в които обикновени хора разследват истински престъпления.

В дома на тримата герои е извършено убийство и те решават да извършат собствено разследване, като си направят и собствен подкаст за това.

В третия сезон в главните роли се завръщат Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес, а звездния актьорски състав попълват Мерил Стрийп и Пол Рад.

“Адвокатът с линкълна” (Lincoln Lawyer, сезон 2, от 3 август по Netflix)

Втори сезон на сериала по мотиви от цикъла разкази на Майкъл Конъли за адвокат, който използва луксозния си автомобил вместо офис. В главните роли са Мануел Гарсия Рулфо от римейка на “Великолепната седморка” и Нев Кембъл (“Крясък”).

“Загубените цветя на Алис Харт” (The Lost Flowers of Alice Hart, от 4 август по Amazon Prime Video)

Драма за момиченцето Джун, която расте в постоянен страх от баща си насилник, но след като пожар унищожава семейната ферма и убива всичките роднини, се преселва във фермата за цветя на баба си Джун.

В главните роли са Алиша Дебнъм-Кари (“Страхувайте се от ходещите мъртви”), Алила Браун (“Девет съвсем непознати”) и голямата звезда Сигърни Уивър (“Пришелецът”). Сценарист е Сара Ламбърт, която преди направи и готическия минисериал Lambs of God.

“Милиарди” (Billions, сезон 7, от 11 август през Paramount+ през Showtime)

Последен, казват, сезон на хитовата драма за финансовия свят в САЩ. За прощален поклон към публиката се завръща един от изпълнителите на главна роля Деймиън Луис, който напусна след петия сезон.

“Приютът” (Harlan Coben's Shelter, от 16 август по Amazon Prime Video)

Поредната адаптация по роман на криминалния автор Харлан Коубън, която за разнообразие излиза не по Netflix.

Основа на “Приютът” става едноименният роман, който открива цикъла за тийнейджъра Мики Болитар.

Това е спиноф на серията за спортния агент Майрън Болитар, чиито клиенти подозрително често се намесват в убийства, а Мики е негов племенник.

Според тази история младежът, чийто баща умира, а майка му е в клиника за наркомани, се мести в спокойния уж Ню Джърси.

Там намира нови приятели и се влюбва в съученичката си Ашли. Когато момичето изчезва, Мики решава да направи собствено разследване.

“В ритъм” (Physical, сезон 3, от 2 август по Apple TV+)

Говори се, че третият сезон на комедийната драма, в която Роуз Бърн играе домакиня, решила да стане икона на аеробиката и лайфстайл гуру в Сан Диего, ще бъде и последен.

“Обратната страна на Земята” (Solar Opposites, сезон 4, от 14 август по Hulu)

Продължение на анимационния ситком за семейство извънземни, което е принудено да живее на Земята. В новите епизоди един от главните герои - Корво, ще заговори с гласа на звездата от “Имението Даунтън” и “Легион” Дан Стивънс.

Той заменя в тази роля съавтора на сериала Джъстин Ройланд (“Рик и Морти”) след обвиненията на последния в домашно насилие и уволнението му от всички проекти. През март 2023 г. прокуратурата сне всички обвинения по отношение на Ройланд заради липса на доказателства.

“Нашествие” (Invasion, сезон 2, от 23 август по Apple TV+)

Продължение на научната фантастика от Саймън Кинбърг (филмите за Х-Мен, “Мистър и мисис Смит”) и Дейвид Уейл (“Ловците”, “Цитаделата”), в което нашествието на извънземните на Земята е показано през очите на различните хора, разхвърляни по целия свят.

“Рагнарок” (Ragnarok, сезон 3, от 24 август по Netflix)

Финален сезон на норвежкия фентъзи сериал за тийнейджър, в който се преражда богът гръмовержец Тор, за да се противопостави на клана на йотуните, които тровят градче на име Еда.

“Убийство на края на света” (A Murder at the End of the World, от 29 август по Hulu)

Авторите на сериала The OA Брит Марлинг и Зал Батманглидж са се хванали здраво за работа отново.

В центъра на сюжета на новия им проект е млада жена - любител детектив, в ролята е Дарби Харт (Ема Корин от “Корона”).

Заедно с още осем човека тя получава покана да разпуснат от тайнствен милиардер затворник (Клайв Оуен). Естествено, един от гостите е открит мъртъв и Дарби трябва да положи максимални усилия, за да докаже, че това е било убийство.

“Едно парче” (One Piece, от 1 август по Netflix)

Игрален сериал по едноименната манга поредица за приключенията на “Пиратите на Сламената шапка”. Героите са заети с търсенето на легендарно съкровище, което може да направи капитана им Манки Д. Луфи крал на пиратите.

“Време за приключения: Фиона и Кейк” (Adventure Time: Fionna and Cake)

Спиноф на приказния анимационен сериал на Пендълтън Уърд “Време за приключения”, но сега вместо хлапака Фин и кучето Джейк главни герои са момичето Фиона и котката Кейк. Също така в сериала се появява Саймън Петриков, преди това известен като Снежния крал.

Тримата пътуват из мултивселената, спасявайки се от могъщ злодей.