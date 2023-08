Кание Уест и новата му съпруга възмутиха Флоренция с облеклата си (Снимки)

Кание Уест и новата му съпруга Бианка Ченсори избират все тоалети, с които да ги забележат по време на романтичното им пътуване до Италия, но изглежда не всички са впечатлени, пише "Daily Mirror".

Влюбената двойка прекарва време във Флоренция, откъдето се появяват снимки на двойката, в социалните мрежи. Двамата се разхождат в доста ексцентрични тоалети. Наскоро Бианка беше видяна да носи оскъден черен сутиен с прилепнал клин, а преди по-късно да излезе по прозрачен чорапогащник и боди. View this post on Instagram A post shared by Ovrnundr (@ovrnundr.io)

Кание, официално подвизаващ се като Йе, също привнесе своя дял към модните им безобразия. Рапърът си беше омотал кърпа около главата си, за да се опита да прикрие самоличността си, докато почиваха в италианския град.

По-късно той избра кадифен костюм, но реши да се откаже от риза. Хитмейкърът се разхождаше и без обувки. View this post on Instagram A post shared by Ovrnundr (@ovrnundr.io)

Хората побързаха да споделят мислите си за тоалетите, като някои се възмутиха, че така те показват неуважение към италианците. Един човек публикува в Twitter: "Какво става с Кание?! Човече-бос по улиците на Италия?".

Друг призова: "Нямаме нужда от този боклук в Италия". Един потребител също посочи, че Бианка трябва да бъде облечена по-подходящо в консервативна католическа страна, докато друг се съгласи: "Изключително неуважително към другите хора, като излизаш почти гола".

Има и такива, дето харесват снимките на Кание и Бианка - фен написа: "Страхотно е да видя как Кание и Бианка прекарват невероятно време заедно в Италия!".

Това не е първият път, когато Кание предизвиква бурна реакция с избора си на тоалет. Наскоро той беше осъден от фенове, че облича 10-годишната си дъщеря Норт Уест в дрехи, които много наричат "расистки" - приличали на бяла качулка на Ку Клукс Клан. View this post on Instagram A post shared by Bianca Censori (@bianca.censori_official)

Рапърът бе забелязан да носи брачна халка на ръката си по време на разходка в Бевърли Хилс, предаде dir.bg. Говори се, че Уест се е оженил за 27-годишната архитектурна дизайнерка Бианка Ченсори, но още е говорил публично но случая. Бианка Ченсори е амбициозна австралийка от Мелбърн, която се премества в САЩ, за да преследва славата.

След като завършва университета в Мелбърн, Бианка получава работа в "Yeezy" през ноември 2020 г. Тя е не само е романтично обвързана с Кание, но в момента е ръководител на отдела по архитектура в неговата компания за милиони долари. Бианка също е предприемач и собственик на линия за бижута, наречена Nylons, която стартира веднага след като завършва гимназия. Допълнителни подробности за нея все още остават мистериозни, тъй като тя деактивира акаунта си в Instagram веднага след появата на слуховете за сватбата между нея и Кание Уест.