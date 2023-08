Cavo, Bedroom и Za Zú посрещат музиканти, впечатлили целия свят

Те са обиколили целия свят заради магическите звуци на своите електронни цигулки. Свирили са пред Айфеловата кула и Ниагарския водопад, изнасяли са концерти в пустинята и пред емблематични замъци. Те са: Димитрис Исарис и Джордж Гайтанос! Виртуозни цигулари, които идват в България за три ексклузивни изяви.

Световноизвестни като DuoViolins, двамата музиканти са едни от най-търсените клубни артисти от Миконос до Санторини, през Бахрейн, Торонто и Париж. Техните изяви са запомнящи се и трудно се описват с думи – това са уникални адаптации на класически рок, поп, етно и джаз класики, изпълнени абсолютно на живо. Репертоарът им включва и модерни диско хитове, които умело съчетават със звуците на своите електронни цигулки.

Първият им концерт ще бъде на 11 август (петък) в Za Zú Lounge & Restaurant. Ден по-късно на 12 август (събота) те ще се изявят на плаж Смокиня, в Cavo beach club & restaurant. Същата вечер след 23.00 ч. Duo Violins ще превземат най-голямата клубна сцена на Балканите – Bedroom Beach. Заедно с тях ще бъде и любимецът на родната публика – Consoul Trainin. Роденият в Гърция DJ, от години живее и работи в Дубай. 2016 г. се оказа фундаментална година за него, в която лансира международния си хит Take Me To Infinity. Песента е на първо място в класациите на повече от 40 държави. Той е диджеят, който направи ремикс на хита на Адел - Skyfall, от филма за Джеймс Бонд, и пристига в България за истински парти маратон.