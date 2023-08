Певицата Маги Джанаварова е на море за първи път с бебето си. В своя инстаграм профил тя сподели снимка на двете им прегърнати.

"Любимото време - моментите, в които не реве и се гушкаме. Определено морския въздух ѝ действа много добре, даже започна да поспива и през деня", написа певицата в своя пост.