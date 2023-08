Голямата дъщеря на певеца Азис навърши 16 години. За това съобщи самият той в своя instagram профил, като честити на любимата си Рая с трогателно послание.

"Днес моята дъщеря има рожден ден. Аз съм най-щастливият татко на този свят, защото е избрала точно мен и моето семейство за появата си на бял свят. Колко пъти, приспивайки те, ти приспиваше мен. Пожелавам ти прекрасен живот, изпълнен със знания и успех във всичко! Обичам те до края на живота си", написа Азис под снимката.