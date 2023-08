Пуснаха специална монета от 50 пенса в чест на коронацията на Чарлз III

Специална монета от 50 пенса пуска в обращение Великобритания. Тя е изсечена в чест на коронацията на Чарлз III, съобщават от 5 million 50p coins struck to celebrate King Charles III’s #coronation will enter circulation through banks and @PostOffice branches from today. pic.twitter.com/yBqPhcJ9sl — The Royal Mint (@RoyalMintUK) August 10, 2023 , цитирани от ВВС News.

Издадени са пет милиона монети с новия дизайн. Те включват портрета и отличителните знаци на краля. Очакванията са хиляди колекционери да се сдобият с „част от британската история“, обясняват още от Кралския монетен двор.

Това е втората серия монети, издадени с образа на Чарлз III. Централната банка на Англия представи дизайна на първото такова изображение на краля през декември миналата година. Портретът на Чарлз III можеше да се види също така на монетите от две и пет лири, както и на тази от 50 пенса.

В обращение все още са монети с образа на покойната Елизабет II, които са около 27 милиарда броя и се извеждат поетапно от употреба, уточнява още BBC News, цитирана от bTV.