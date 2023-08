Крис Хемсуърт: Искам хората да ме запомнят като добър човек

Холивуд обича да въздига своите водещи мъже като образци на истинска, корава мъжественост. За всеки обаче е ясно, че да играеш силен мъжки персонаж и да си мъжествен извън екрана са две коренно различни неща. Малцина са тези, при които образът и суровата реалност се преплитат в едно, особено, когато господата не са от типичната плеяда екшън герои.

Според любителите на киното Крис Хемсуърт е типичният мъжкар. Екранният "Тор" може да бъде дори по-суров от героите, които пресъздава в киното. Все пак е израснал с двама братя, Лиъм и Люк, и е възпитаван от баща, който години наред се е състезавал с мотоциклети и е яздил бикове. Освен това кара сърф и владее муай тай. Към това можем да прибавим и факта, че е родом от Австралия, домът на Дънди Крокодила и на голяма част от най-опасните и смъртоносни животни в света.

Крис се чувства най-добре в родната Австралия. Не само защото там е домът му, но и защото винаги е близо до водата. Не крие, че я обожава и използва всяка свободна минута да покара любимия си сърф. "Винаги съм обичал да карам сърф, защото това е едно от нещата, които ме карат да задържам напълно вниманието си и да съм концентриран", споделя актьорът пред списание "GQ". Признава, че когато не е близо до море или океан, се чувства като незакотвен. Връзката му с водата е толкова силна, че дори, когато снима в Прага филма "Extraction 2", в почивките от снимките хваща полета до южна Франция, за да понесе сърфа по вълните.

"Усещам някакъв вид пречистване всеки път, когато вляза във водата. Ако имам някакъв вътрешен конфликт или усещам напрежение, това е единственото място, където отивам. Някакси имаш чувството, че животът ти започва отначало", обяснява Крис.

През последните месеци актьорът доста по-често може да се носи по океанските вълни, тъй като от ноември миналата година насам си е дал дълга почивка от филмите. А тя наистина му е нужна, тъй като последните 10 години за него са минали основно на снимачните площадки, като феновете му са го гледали в 8 мега-блогбастера на Марвел, други франчайз продукции, както и документалната поредица на "National Geographic" - "Limitless". Сега той предпочита ежедневието му да преминава между любимия му спорт, воденето на трите му деца на училище или на сърф, а, когато вече усети умора, да седне на спокойствие и усамотение със собствените си мисли.

Признава, че подобно себеотдаване не винаги води единствено до позитивни емоции, защото свободното време те кара да започнеш да мислиш по-сериозно за живота си. "Не разсъждавам за нищо драматично. Само за основните неща: "Кой съм аз?", "Какво правя?", "С какво допринасям?", "Какво правя, което да носи някаква стойност?", обяснява Крис. View this post on Instagram A post shared by Chris Hemsworth (@chrishemsworth)

Измина малко повече от десетилетие, откакто Крис се появи на екраните като Тор, визуално изглеждайки така, сякаш е спечелил генетична лотария. "Той е като Бог, нали? Когато влезе в стая, цялата харизма в нея сочи към него", обяснява Джо Русо, който го е режисирал в два от филмите "Отмъстителите" и е бил сценарист на двата му филма "Extraction". Хемсуърт е едва на 25 г., когато получава ролята на Тор, като хазартният ход, който продуцентите правят, залагайки на непознато за масовия зрител лице, определено им се отплаща. Както и на самия Крис, който веднага се превръща в световна мегазвезда, пише dir.bg.

Хемсуърт е добър в ролята на доброто момче, но е страхотен и в ролята на лошия човек. За него най-сладко е, когато доброто и лошото се сблъскват, както се случва в поредицата "Extraction", в която той играе обзетият от вина и привидно неразрушим наемник Тайлър Рейк. Първият филм е едно от най-гледаните заглавия в "Нетфликс", заради което следва и излизането на екран и на втората част. И двете ленти са режисирани от Сам Харгрейв, който е категоричен, че за Крис няма физическо предизвикателство, за което да не е подготвен.

Той винаги е бил "физически тип" актьор, който е правил какви ли не каскади - хвърлял се е от покрив, скачал е в резервоари и върху китове. Физическата активност съвсем не му е непозната, тъй като от малък искал да бъде част от австралийския футбол, за който определено се изисква доста добра издръжливост. Затова и Хемсуърт не крие, че каскадьорството, също като сърфа, му доставят удоволствие, защото му дават възможност да бъде концентриран и да вижда само това, което се случва пред очите му.

Признава, че да се научи да се отпуска в живота е било най-трудното му постижение. "Това е най-голямата пречка, с която имах много проблеми в началото на кариерата ми", спомня си Крис и добавя, че сериозно се е пресирал в желанието си да бъде по-добър в работата си. Днес обаче гледа малко по-спокойно на нещата. Да, иска да е добър и да постига целите си, но предпочита да се отдаде на процеса и да види той докъде ще го отведе. "Вече просто приемам, че съм свършил моята част от работата, а какъв ще бъде резултатът не зависи от мен", обяснява австралиецът.

Признава обаче, че критиката на някои от големите режисьори като Мартин Скорсезе и Куентин Тарантино към филмите за супергерои го натъжават. "Честно казано, като чуя такива неща, истински се депресирам. Защото знам, че това са двама от моите герои, с които най-вероятно никога няма да работя. Защото мисля, че не са ми фенове", обяснява Крис. "Все пак съм благодарен, че съм бил част от проекти, които са накарали хората да отидат на кино. Сега, дали тези филми са били в ущърб на други, не знам."

View this post on Instagram A post shared by Chris Hemsworth (@chrishemsworth)

На 8 август Крис посрещна своя 40-и юбилей. "Все още се чувствам като на 25 и съм с представата, че имам много време. Сега обаче си казвам: "О, може би съм на половината от живота ми. Минал съм половината път. Мисълта, че ще съм тук завинаги, малко по малко започна да потъва", обяснява актьорът. Напоследък се замисля повече за това, най-вече след като колегата му Джереми Рънърс претърпя ужасяващ инцидент, който за малко не му коства живота.

"С колегите от "Отмъстителите" имаме обща чат група и не спирахме да си пишем. Беше лудост. Никой от нас не знаеше колко е сериозно. Подобно нещо бързо те кара да се осъзнаеш и да си кажеш, че всеки от нас може да си тръгне във всеки един момент", допълва Крис.

Актьорът е наясно и че вече ще губи важните хора в живота си. Наскоро от този свят си отива дядо му, който умира на 93-годишна възраст от Алцхаймер. Самият Крис наскоро съвсем случайно научи, че при него рискът да развие същото заболяване е голям. Докато снима документалната поредица "Limitless" му правят изследвания, от които става ясно, че има два гена на болестта, заради които има 12 пъти по-голям риск да развие болестта.

Хемсуърт си спомня погребението на дядо си и как всички присъстващи са споделяли помеждуси колко добър човек е бил той. "Това ме накара да се замисля за собствения ми живот. Но не частта свързана с кариерата ми. А за това, че искам да бъда запомнен като добър и мил човек и че искам да съм допринесъл с нещо ценно. Със сигурност не искам да ме помнят заради филмите ми, а защото съм се отнасял добре с хората", обяснява актьорът.

"За мен вече всичко има много повече смисъл, защото някакси осъзнаваш, че то няма да продължи завинаги. Не искам да оставя след себе си купчина боклук, макар че съм наясно, че в живота ми има и такива моменти", допълва той. Затова и вече не си прави планове и за първи път от 12 години не знае какво ще се случи за него занапред.

А дали да бъде добър човек, означава да бъде и добър партньор, съпруг, баща? Със съпругата му Елза Патаки са женени повече от десетилетие и имат три деца.

"Всичко се случи толкова бързо. Децата ни се родиха в периода, в който кариерата ми тръгна нагоре. По това време се и оженихме и започнахме да се опознаваме. Според мен напълно се опознахме преди около 5-6 години", обяснява Крис. Връзката им е здрава, двамата са не само съпрузи, но и приятели, които се стараят времето им заедно да е изпълнено със смях, приключения и приятни емоции. "Нейната жертвоготовност, отдаденост, работа, подкрепа, прошка - всичко, което ми е дала през годините, е невероятно. Нямаше да постигна нищо без нея", допълва екранният Тор.

Той е много отдаден не само на децата си, но и към семейството като цяло. Признава обаче, че многото работа не му е дала възможност да бъде дълго време около тях. По време на снимките на "Limitless" обаче осъзнава, че не следващият проект е важен, а хората, които го очакват у дома. Затова и се прибира вкъщи, за да им даде това, което не е успял през изминалите години. Води децата на училище и сърф, вечер се събират и прекарват всяка свободна минута заедно.

Защото Крис знае, че часовникът тиктака и времето, което е отминало, няма никога да се върне. "Да, и за мен е плашещо, че времето минава, но съм решен да попия всеки един момент от него", обяснява той.