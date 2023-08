Джеф Безос и Лорън Санчес даряват 100 млн. долара за бедствията в Хавай

Милиардерът Джеф Безос и годеницата му Лорън Санчес обявиха, че са съкрушени от разрушителните пожари, които се разразиха в Хавай, заради което са решили да дарят 100 млн. долара на бедстващия район.

"В мислите ни са всички семейства, които изгубиха толкова много и за цялото общество там, което е съкрушено. Неотложните им нужди са важни, но и тези, които са свързани с дългосрочното възстановяване, което ще се случва, дори след като вниманието на всички вече е намаляло", пише двойката в изявлението си.

Двойката обяви, че е създала фонд за Мауи и са твърдо решени да дарят сумата от 100 млн. долара, за да се възстанови островът. Разбира се, проявата им на щедрост беше приветствана от куп популярни личности, сред които Кейти Пери, Кати Хилтън, Рейчъл Зоуи и др.

Апокалиптичните пожари, които тази седмица пламнаха в Мауи разрушиха хиляди домове, предаде dir.bg. До момента 80 човека са загубили живота си, а над 1000 са все още изчезнали.