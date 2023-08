"Уикеда" и "Контрол" с веселите си рокпарчета на юбилеен фестивал в Мъглиж

И ето идва най-щастливият ден,

когато ти ще си далече от мен!

Този ироничен припев от хита си “Най-щастливият ден” “Контрол” ще изпълнят на десетото юбилейно издание на фестивала We are going to Мъглиж (от англ. - “Отиваме в Мъглиж”).

За да отбележи годишнината, фестът събира смешните песни на българския рок, написани и изпети не само от "Контрол", а и от “Уикеда” и “Замунда Банана Бенд”. Концертите са безплатни и са в две поредни вечери на 18 и 19 август.

За първи път Ерол и “Уикеда” ще се качат на сцената в Мъглиж (18.08.) със знаменитите си парчета “Ние с Боби двамата пием кафе”, “Уиски с фъстъци” и други, но и с най-новите си - “Лоша жена” и “Без теб”. Преди това ще излязат бандите The Ex Libris, Roadwire, One Day Less и Urban Grey. На следващата вечер “Замунда Банана Бенд” ще открият концерта, който ще продължи с изпълнения на групите Engineer Of Death, I.R.B.69, O.H. и ще завърши с “Леле, како”, “Най-щастливият ден” и други хитове на “Контрол”.

Фестивалът We are going to Мъглиж се провежда в местността Равня, на около километър от град Мъглиж. Разположена е на южния склон на Стара планина и точно на средата на пътя София - Бургас.