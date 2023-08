Дубай е град на безкрайните чудеса за най-малките.

Аквапаркът LEGOLAND Dubai е подходящ за деца на възраст от 2 до 12 години, има зони за игра, пързалки и интерактивни занимания с LEGO. Една от любимите атракции е „Splash Safari“, която разполага с четири водни пързалки и герои LEGO® DUPLO® в реален размер. Междувременно тийнейджърите и родителите могат да се забавляват в „Joker Soaker“ – площадка с водни оръдия и каскада с часовникова кула.

Aquaventure в Atlantis, The Palm е един от най-добрите аквапаркове, който се отличава със 105 пързалки и разнообразни атракции. Посетителите могат да пробват популярни съоръжения като Rapids или да отскочат до частен 1-километров плаж. За младежите, които търсят силни усещания, Aquaventure има и високоскоростни водни пързалки.

Adventure Zone by Adventure HQ е закрито пространство за деца от всички възрасти. Мястото има безброй дейности – футбол, въжета и стени за катерене, батут, зип лайн, рампи за скейтборд, като всички са под надзора на сертифицирани инструктори.

Bounce е известен с батутите си на закрито, като децата и младежите буквално могат да скачат от стена на стена. Освен големите зони за батут, мястото разполага и със специално изградени съоръжения за катерене, в които търсачите на силни емоции могат да се забавляват на закрито.

Хотел Lapita в ц е любима семейна дестинация, която предлага различни дейности за малчугани, а освен това има и подбрани детски менюта. В Dubai Parks and Resorts се намират три увеселителни парка и аквапарк, като всеки от тях е пригоден за деца от всички възрасти.

Хотел Jumeirah Beach е идеален за семейства, в детския му клуб има много забавни дейности, а освен това всички гости са с неограничен достъп до популярния аквапарк Wild Wadi.

Top Golf е любим център за развлечения в Дубай. Предлагащ вкусна кухня и приятна атмосфера, той е една от най-предпочитаните дестинации за семейства и младежи.

KidZania е интерактивен рай на закрито в The Dubai Mall. Мястото предлага образователни занимания и игри, подходящи за млади умове на възраст от 2 до 10. Над 70 професии оживяват в този миниград, позволявайки на децата да опознават нови неща.

The Ritz-Carlton Dubai JBR е чудесна опция за семейства. С отличното си местоположение, което обхваща 350 метра частен плаж, хотелът има шест открити басейна, както и два за деца. Детският клуб Ritz Kids Club предлага интересни образователни игри, които позволяват на по-малките да опознаят местната култура.

Музеят на бъдещето вдъхновява любопитните умове, като предоставя информация за бъдещето на Дубай, устойчивото развитие, изследването на Космоса, летящите автомобили и др. Музеят на бъдещето

Olioli е детски музей, който е динамична комбинация от учене и забавление. С повече от осем галерии и 40 експоната, вдъхновени от визионери в областта на изкуството, науката и математиката, децата се възпитават и вдъхновяват да изследват, откриват и учат, докато играят.

За любителите на природата „The Green Planet" е идеалното място. Тази тропическа гора на закрито е дом на 3000 растения, екзотични птици и диви животни. Семействата могат да избират между редица различни преживявания - от гмуркане с пирани до незабравимо нощуване в тропическата гора.

Културното наследство на ОАЕ очаква да бъде изследвано в музея Al Shindaga. Интерактивните изложби вдъхват живот на историята на емирствата, като предлагат на семействата поглед към миналото. Children's Discovery House, оживен център в музея, има експонати с практическа насоченост и интересни групови занимания, като децата могат да се включат в традиционни игри от региона.

Wisdom Warehouse Dubai вдъхновява начинаещите художници и учени да разгърнат потенциала си. Чрез завладяващи занимания, научни експерименти и интересни игри, тези лагери използват вродената страст на децата към изкуството и науката, за да насърчават способностите им във всяка сфера.

PADI Seal Team дава възможност за ранно обучение по гмуркане. Уроците се предлагат в центъра за гмуркане „Nemo“, като гарантират образователен и вълнуващ ден. Децата могат да се учат на основни неща от подводното гмуркане, да се запознаят отблизо с оборудването и да подобрят уменията си по плуване. Освен това те задълбочават познанията си за морските обитатели, а кулминацията на деня е официалния курс за млади водолази.

Дубай разполага с редица детски кина, например Vox Kids и Reel Junior. Яркият интериор и плюшените седалки се грижат за удобството както на малките, така и на възрастните, осигурявайки приятно кино преживяване за цялото семейство.

IMG World of Adventures - огромният закрит тематичен парк в Дубай, има пет зони, сред които Marvel, Lost Valley, Cartoon Network, IMG Boulevard и Novo Cinemas. Всяка от тях обещава ден, изпълнен със забавление. Подходящи за тийнейджъри са стените за катерене, футболните игрища, пързалките и играта „Sweeper“, която включва любими герои като Avengers.

MOTIONGATE Дубай приканва гостите да се впуснат в света на киното с филми като „John Wick: Open Contract“. Посетителите могат да станат част от действието благодарение на 4D влакче, което ги отвежда на приключение рамо до рамо с главния герой Джон Уик. За тези, които търсят още по-силни емоции, влакчето Now You See Me: High Roller развива скорост до 70 км/ч и може да се похвали с рекордно 7-етажно вертикално спускане, което го прави най-бързо въртящото се влакче в света.

Туристите могат да изживеят прекрасна семейна сутрин на пазара Ripe Market, където има разнообразни възможности за закуска и изобилие от пресни продукти. На пазара освен това има много интересни дейности като детски работилници и рисуване на лица. Ripe Market дава и възможност на туристите да подкрепят местните занаятчии, производители и предприемачи.