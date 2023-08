Мадона запозна новото си гадже с децата си

След като навърши 65 години миналата седмица и прекара рождения си ден в Португалия, Мадона използва момента да запознае и новия си приятел с едно от децата си.

Роко - най-големият й син от бившия й съпруг - режисьора Гай Ричи, е уважил рождения ден на майка си, според информация на "The Sun", и така имал възможността да си поговори лично с боксьорът Джошуа Попър. Двамата с Мадона се срещат от година, като се запознали покрай един от синовете й - Дейвид, тъй като Попър го е тренирал.

Покрай празничния уикенд певицата сподели няколко снимки и клипове от пътешествието си в Португалия. Сред тях се вижда и дъщеря ѝ - Лурдес, която пее. Триумфалните постове за събитието се появиха ден след като Мадона обяви пренасрочените дати за турнето си "Celebration", след здравословната битка, която води, породена от сериозна бактериална инфекция.

Въпреки че не е разказала каква точно е била инфекцията, от която е била засегната, тя сподели благодарността си малко след като бе изписана от болницата в края на юни. "На път съм да се възстановя и съм благодарна за всички благословии в живота ми", написа.

А за да отпразнува "втория" си живот, Мадона сподели видео в "TikTok" с надпис, гласящ: "Честит рожден ден на мен!"

Колкото до пътешествието в Португалия - припомняме, че живееше там в периода между 2017 и 2020 г. Във видеоклип, споделен в социалните медии, се вижда как празнува с приятели и семейство, а речта, която е произнесла е: "Страхотно е да съм жива!"

Според "The Portugal News" е кацнала с около 30-на приятели от цял свят с пътнически самолет, защото е природозащитник и преди няколко години се отказа от частния си самолет.