На 30 август популярната банда празнува рожден ден и по традиция ще го отбележи с голям концерт. Събитието ще бъде на открито в Борисовата градина. Тази година “Остава” избраха на сцената преди тях да се качи една от най-актуалните алтернативни наши банди hug or handshake. Музикантите ще подгреят с 35-минутен сет, включващ песните от дебютния им албум Once upon a pink sedan.